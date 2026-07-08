Yandel actuará en A Coruña junto a la Orquesta Gaos

Presentación del concierto de Yandel en A Coruña y el artista en una actuación Concello de A Coruña y Ernesto Tijerina

Este domingo, Yandel, más conocido por el anterior dúo que formaba junto a Wisin, hará parada en A Coruña dentro de su gira en un concierto muy especial. Su música urbana combinará con la sinfónica con la actuación sobre el escenario de la Orquesta Gaos. El show Yandel Sinfónico será a las 22:00 horas en el Coliseum.

La cita, única en Galicia, unirá las canciones del artista puertorriqueño, con éxitos como Como Antes, Rakata o Moviendo caderas. En esta ocasión, sus canciones sonarán en formato sinfónico con los arreglos de la Orquesta Gaos.

En la presentación del concierto, en la que estuvieron presentes Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, Raúl Andrade, presidente de la Orquesta Gaos; Antonio Casal, director de Quireza Events y Gonzalo Castro, concelleiro de Cultura, este último destacó que se trata de "un evento muy especial y singular, una simbiosis entre tradición y modernidad muy propia de nuestra ciudad, que sin olvidar de donde viene caminó continuamente en el ámbito cultural hacia la modernidad".

A lo largo de su trayectoria, Yandel ha lanzado 13 discos desde su primer trabajo, Quien Contra Mi, publicado en 2003. Actualmente suma 24.694.624 oyentes mensuales en Spotify.

Por otra parte, la Orquesta Gaos, una formación de A Coruña, se fundó en el año 2009 y está dirigida por Fernando Briones.

En sus años de trayectoria ha reunido a más de 450 músicos de todo el país y ha realizado más de 80 conciertos que combinan un repertorio clásico de música gallega, proyectos educativos, propuestas corales y colaboraciones multidisciplinares.

Con un modelo abierto, la orquesta apuesta por la incorporación de nuevos talentos, la democratización de la música clásica y la difusión de la cultura gallega entre públicos diversos.

En esta línea, Castro destacó que "la presencia de la Orquesta Gaos convierte este concierto en un motivo de orgullo para A Coruña. Hablamos de una entidad cultural que lleva años formando nuevas generaciones de músicos, difundiendo el patrimonio musical gallego y acercando la música sinfónica a nuevos públicos".