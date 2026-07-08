Raúl, tercer confirmado para las Recorda Session de A Coruña

El Recorda Fest ha confirmado este miércoles su tercer artista para las Recorda Sessions. Raúl se suma al cartel del festival que tendrá lugar en A Coruña los días 4 y 5 de septiembre.

"Seguimos sumando himnos, nostalgia y artistas que marcaron los 2000. Y esto... solo acaba de empezar", celebra el festival en sus redes sociales.

El artista, conocido por temas como Sueño su boca, Prohibida o As de corazones, se subirá al escenario del Recorda Fest, que ya cuenta con 12 artistas en su cartel principal. El de Vitoria se dio a conocer en el concurso Eurocanción 2000, donde quedó en segunda posición por detrás de Serafín Zubiri, que fue el elegido para representar a España en el festival. Desde el 2001, cuando lanzó Sueño su boca, ha presentado seis álbumes de estudio.

Selena Leo o Natalia son las otras dos artistas que actuarán dentro de este formato de las Recorda Sessions.

Por el escenario del festival también pasarán Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Marlon, Sidecars, Taburete, Galician Army, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal, Señora DJ y Pavlenha. Tras la cancelación de Beret, detenido por una supuesta agresión sexual en Sevilla, Sidecars fue uno de los últimos nombres confirmados.