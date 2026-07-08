Miriam Rodríguez: "Tocar en A Coruña es jugar en casa. Formar parte del Atlantic Pride es un honor"

Han pasado ya varios años desde que Miriam Rodríguez se dio a conocer en Operación Triunfo, un programa que marcó el inicio de su carrera musical. Desde entonces ha consolidado su trayectoria con varios discos, ha ejercido como coach en La Voz y, más recientemente, se alzó con la victoria en Tu cara me suena en la décima edicióna.

Ahora, la cantante de Pontedeume regresa a A Coruña para actuar este 10 de julio en el Atlantic Pride, un festival que define como una celebración de la libertad. Antes de subirse al escenario, habla con Quincemil sobre el momento que atraviesa, la importancia de disfrutar del camino, lo que aprendió tras salir de la Academia y la necesidad de volver siempre al mar cuando regresa a Galicia.

Vuelves a A Coruña para actuar en el Atlantic Pride. ¿Qué tiene de especial tocar aquí y además en un festival como este?

Tocar en A Coruña siempre es tocar en casa, es jugar en casa. Para mí siempre es un placer y, en este caso, formar parte del Atlantic Pride es un honor porque va mucho más allá de un concierto. Es un festival que representa la libertad, la posibilidad de ser uno mismo sin miedo. Que hayan pensado en mí para formar parte del cartel me hace muchísima ilusión porque significa compartir esos valores a través de la música.

¿Qué se encontrará el público?

Este verano llevamos el espectáculo completo con bailarines y creo que el público se va a encontrar una auténtica fiesta. Mis conciertos ya suelen ser muy intensos, pero con los bailarines y toda la banda el show gana muchísimo. Es un concierto para disfrutar desde el principio hasta el final.

Da la sensación de que actualmente disfrutas mucho más del camino que hace unos años, ¿estás en el mejor momento de tu carrera?

No sé si estoy en el mejor momento de mi carrera o de mi vida, pero sí tengo muy claro que hay que disfrutar de cada paso del camino. Muchas veces consigues algo por lo que llevabas mucho tiempo luchando y, cuando te quieres dar cuenta, ya ha pasado y apenas has sido consciente de ello.

He aprendido a disfrutar tanto de las cosas buenas como de las malas, porque todo forma parte del camino. Los momentos difíciles también enseñan y los buenos tampoco duran para siempre. Lo importante es vivir cada etapa y valorar a la gente que te acompaña.

Miriam Rodríguez Cedida

¿Sigues siendo tan exigente contigo misma?

Sí, aunque intento trabajar mucho esa parte. La exigencia puede ser una virtud porque te hace querer dar siempre lo mejor de ti, pero también puede convertirse en un castigo. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros y no podemos cargar con todo. Está bien tener ambición y ser exigente, pero siempre en su justa medida, porque si no acabas sufriendo más de lo que disfrutas.

Hace unos meses publicabas Vale la pena fallar y el título ya invita un poco a reflexionar, ¿qué has aprendido durante todos estos años?

Siempre digo que he aprendido mucho más de los errores que de los aciertos. Los tropiezos son los que realmente te hacen crecer, tomar decisiones y madurar.

Vale la pena fallar nace precisamente de todo eso, de haber tenido que empezar de cero varias veces. Después de cancelar una gira por la pandemia tuve que reconstruir prácticamente todo el proyecto, crear un nuevo equipo y volver a empezar como artista independiente. Fue un camino largo, pero cuando llegamos a llenar Las Ventas sentí que todo había merecido la pena.

Creo que el mensaje es ese: equivocarse forma parte del aprendizaje y no hay que abandonar cuando las cosas salen mal.

¿Lo bonito es comprobar que, con trabajo, sí se puede?

No me gusta romantizar demasiado eso de que los sueños siempre se cumplen porque yo también tuve la suerte de estar en el momento adecuado cuando apareció Operación Triunfo. Pero la suerte también hay que trabajarla.

Lo mismo pasa con el talento: si no se trabaja, no sirve de mucho. Creo que la vida acaba poniendo oportunidades delante de quien lleva mucho tiempo esforzándose y llamando a puertas. Habrá muchos "no", pero un día llega un "sí".

¿Hay alguna canción imprescindible en tus conciertos?

Hay algo en mí nunca puede faltar porque fue una canción muy importante en mis comienzos y ha significado muchísimo para mucha gente. Y otra que siempre me emociona es De vez en cuando. Habla de la ansiedad, un tema que nos toca muy de cerca a muchos, y todavía hoy hay conciertos en los que no soy capaz ni de terminarla porque el público acaba cantándola por mí.

Han pasado ya unos años desde Operación Triunfo. ¿Qué le dirías a aquella Miriam que entró en la Academia?

Le diría que no se preocupara tanto y que no intentara demostrar más de lo que era. Con el tiempo entendí que los programas de televisión terminan, pero las carreras empiezan después.

Cuando estás allí dentro sientes que todo es enorme y que te están juzgando constantemente, pero al final lo importante es ser uno mismo. Siempre habrá gente que conecte contigo.

Además de seguir haciendo música, también te hemos visto presentando Conexión OT. ¿Cómo ha sido volver, pero desde el otro lado?

Fue cerrar un círculo. Me ayudó muchísimo reconciliarme con aquella Miriam que entró en la Academia y entender todo desde otra perspectiva.

También me permitió empatizar con los nuevos concursantes e intentar transmitirles algo muy sencillo: que disfruten la experiencia y no intenten controlarlo todo. Hay muchas cosas que no dependen de ellos y no merece la pena sufrirlas antes de tiempo.

Siempre presumes de Galicia. ¿Qué es lo primero que haces cuando vuelves?

Estar con mi familia y mis amigos, y acercarme al mar. Da igual que sea invierno, necesito ir a la playa a dar un paseo o simplemente sentarme a ver el mar. Es casi un ritual.

¿Qué tres lugares recomendarías a alguien que no conoce Galicia?

Es imposible quedarse solo con tres lugares porque Galicia es especial por todo: por la gente, la comida, la cultura y los paisajes. Siempre recomendaré Pontedeume, porque es mi casa, pero también me encanta pasear por A Coruña. Disfruto muchísimo de la ciudad. Además, suelo ir bastante a la Illa de Arousa y a Sanxenxo. Estoy muy orgullosa de mi tierra y creo que cada vez necesita menos presentación porque quien viene, siempre quiere volver.