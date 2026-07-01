Coti cancela su actuación en el Festival Noites do Porto en A Coruña: Monsieur Periné tocará en la sala Garufa

El Festival Noites do Porto de A Coruña ha anunciado este miércoles por la mañana la cancelación del concierto de Coti que estaba previsto para esta noche en el muelle de Batería. El artista iba a regresar a la ciudad casi un año después del multitudinario concierto que ofreció en la plaza de María Pita.

Según indican desde la organización del festival, la cancelación se debe a una decisión artística del cantante argentino. Asimismo, explican que los compradores recibieron esta misma mañana un mensaje en el correo electrónico de compra de las entradas, para informarles del cambio y de los pasos a seguir en el proceso de reembolso.

A pesar de que finalmente no se celebrará el concierto de Coti, se mantiene la otra cita musical programada para esta noche con Monsieur Periné, que también iba a actuar en el muelle de Batería, y que lo hará finalmente en la sala Garufa. La apertura de puertas será a las 20:30 y el concierto comenzará a las 21:00 horas.

La mítica sala de la calle Riazor acogerá el estreno en España de Instrucciones para ser feliz tour, la gira internacional con la que los colombianos Monsieur Periné presentarán su nuevo disco. El dúo conformado por Catalina García y Santiago Prieto fusiona jazz, swing y pop con sonidos latinoamericanos como la cumbia, la salsa y el bolero. El proyecto, que suma más de 3 millones de oyentes en Spotify, cuenta con dos Latin Grammy: Mejor Nuevo Artista (2015) y Mejor Álbum de Música Alternativa por Bolero Apocalíptico (2023).

Las entradas para este directo, que comenzará a las 21:00 horas en Garufa Club -tras la cancelación del concierto de Coti previsto para esta noche en el puerto-, están a la venta desde 18 euros.

Más conciertos

Noites do Porto continúa con su programación, que inició el pasado día 24 de junio con un concierto de Xoel López. Tras el concierto de esta noche en la sala Garufa, este jueves, el Teatro Colón acogerá el estreno en directo en Galicia de El juego, el nuevo disco de la cordobesa María José Llergo, una de las artistas más singulares y con mayor proyección internacional del panorama musical español por su capacidad para renovar el flamenco desde una mirada contemporánea y emocionalmente radical.

El viernes 3 de julio Garufa Club acogerá el esperado regreso a los escenarios coruñeses de Nadadora, en una noche en la que se acompañará de la banda pontevedresa Sudden Ray of Hope presentando su EP Nebula; y el cierre del festival llegará el domingo 5 de julio, con un doble pase del aclamado baterista neozelandés Myele Manzanza. La cita será en Jazz Filloa, club al que Noites do Porto quiere rendir homenaje en su 45º aniversario.

Noites do Porto (organizado por MASGALICIA y apoyado por el Concello da Coruña, la Xunta de Galicia —a través de la Axencia Turismo de Galicia—, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo y Estrella Galicia), es el único evento coruñés que ofrece la oportunidad de vivir experiencias culturales inolvidables en la ciudad. Las entradas están a la venta en www.noitesdoporto.com y los carteles de cada jornada, reinterpretados por artistas plásticos de la ciudad, se pueden visitar hasta el domingo 5 de julio en el Bar B.