PortAmérica: el festival que convierte la sostenibilidad en una forma de hacer cultura

El festival, que celebrará una nueva edición los días 9, 10 y 11 de julio, reafirma su compromiso con un modelo cultural más sostenible, accesible e inclusivo, demostrando que la música puede convivir con el cuidado del entorno y la generación de un impacto positivo en el territorio

En un momento en el que la sostenibilidad se ha convertido en uno de los grandes retos para la industria de los eventos, PortAmérica demuestra que es posible ir un paso más allá. Su compromiso no se limita a aplicar medidas ambientales durante los días del festival, sino que forma parte de una forma de entender la cultura: conectada con el territorio, con las personas y con el entorno.

La sostenibilidad en PortAmérica se construye desde una visión integral que combina el cuidado del medio ambiente, la accesibilidad, la inclusión y la creación de un espacio cultural abierto a todos los públicos. Un modelo que busca que el impacto del festival permanezca más allá de los escenarios y genere un legado positivo en la comunidad.

Cuidar el entorno, una prioridad

La estrategia medioambiental de PortAmérica apuesta por reducir el impacto del festival y fomentar una relación más responsable con el entorno. Para ello, impulsa iniciativas vinculadas a la economía circular, la gestión responsable de residuos, la sensibilización ambiental y la participación ciudadana.

Uno de los proyectos más representativos es “Unha Entrada, Unha Árbore”, una iniciativa que refleja el compromiso del festival con la conservación del medio natural. A través de este programa, el Festival PortAmérica, junto a la Fundación PortAmérica, organiza cada año una jornada de reforestación con especies autóctonas en la que participan cientos de personas voluntarias. Una acción que contribuye a recuperar espacios naturales y que refuerza el vínculo entre cultura, territorio y responsabilidad ambiental.

El compromiso con el entorno también se materializa en colaboraciones con entidades especializadas. Es el caso de la jornada desarrollada junto a Mares Circulares, que permitió retirar 99 kilos de residuos en Caldas de Reis, una acción orientada tanto a la limpieza del entorno como a la sensibilización sobre la importancia de proteger los ecosistemas y avanzar hacia modelos basados en la economía circular.

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Un festival accesible para todas las personas

La sostenibilidad social es otro de los pilares del proyecto de PortAmérica. El festival continúa reforzando su Plan de Accesibilidad Universal con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la experiencia cultural en igualdad de condiciones.

Entre las medidas incorporadas se encuentran las rutas accesibles, plataformas, barras, foodtrucks y aseos adaptados para personas con movilidad reducida; la señalética con pictogramas para facilitar la orientación de personas con trastorno del espectro autista; y recursos como mochilas vibratorias y petacas FM para personas sordas con implantes cocleares o audífonos. Además, el festival cuenta con formación específica para el personal e intérpretes de lengua de signos en colaboración con UNED Pontevedra.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de intérpretes de lengua de signos española en algunos conciertos, acercando la programación musical a las personas con discapacidad auditiva. Contarán con interpretación en directo en LSE los conciertos de Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra, Marina Reche, Hombres G, Eliades Ochoa, M-Clan, Dani Martín y Xoel López.

A estas medidas se suman otras iniciativas pensadas para ampliar la participación de todos los públicos, incluyendo espacios y propuestas dirigidas al público infantil, reforzando la idea de que un festival debe ser un lugar de encuentro para personas de todas las edades.

Cultura, diversidad e inclusión sobre los escenarios

La sostenibilidad social también está presente en la propia programación de PortAmérica. El festival apuesta por crear espacios donde la música convive con otras disciplinas artísticas y donde la cultura se convierte en una herramienta de participación e inclusión.

En este sentido, el escenario Azucreira se presenta como un punto de encuentro entre diferentes expresiones culturales. Su programación incorpora propuestas que amplían la experiencia del festival más allá de la música, desde el baile a través de las coreografías de Vigo Porté y la actuación del Grupo de Baile Senior de la UNED, hasta iniciativas vinculadas a la inclusión como el espectáculo “La magia del color” de Down Vigo, mostrando que la cultura puede ser también un espacio para compartir, visibilizar y conectar.

Un modelo que deja huella más allá del festival

PortAmérica demuestra que un festival puede ser mucho más que un encuentro musical. Sus acciones ambientales, sus medidas de accesibilidad y su apuesta por una programación diversa forman parte de una misma visión: construir un proyecto cultural comprometido con las personas y con el territorio.

Más que aplicar medidas sostenibles, PortAmérica ha convertido la sostenibilidad en una forma de hacer cultura. Un modelo en el que música, gastronomía y encuentro conviven con el respeto al medio ambiente, la inclusión y la creación de un impacto positivo que permanece mucho después de que termine el último concierto.