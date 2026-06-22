O Son do Camiño 2026 cierra en Santiago una edición récord con 126.000 asistentes

O Son do Camiño volvió a colgar el cartel de completo y cerró su edición de 2026 con cifras que refuerzan su posición entre los grandes festivales musicales del país. El evento reunió a 126.000 asistentes en el Monte do Gozo y generó un impacto económico estimado de casi 37 millones de euros.

La organización destacó que el festival agotó todas las entradas puestas a la venta, manteniendo una trayectoria marcada por los llenos absolutos desde sus primeras ediciones. Más allá de la música, la cita continúa consolidándose como uno de los principales motores turísticos y económicos de Santiago y de Galicia.

Según las primeras estimaciones, el impacto socioeconómico alcanzó los 36,99 millones de euros, una cifra vinculada al gasto generado en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte o los servicios durante los días de celebración del evento.

El festival también tuvo una importante repercusión en el empleo. La organización calcula que O Son do Camiño contribuyó a la creación de más de 1.500 puestos de trabajo directos y alrededor de 4.000 indirectos, vinculados tanto al montaje y desarrollo del recinto como a la actividad económica generada a su alrededor.

La llegada de miles de asistentes volvió a reflejarse en la ocupación turística. Los hoteles de Santiago y de su área de influencia alcanzaron el 100% de ocupación durante las jornadas del festival, confirmando el papel de la cita como uno de los grandes reclamos del calendario gallego.

A ello se suma la repercusión mediática alcanzada por el evento. La organización estima que la edición de este año generó un impacto superior a los 60 millones de euros en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales, contribuyendo a proyectar la imagen de Galicia y de Santiago a nivel nacional e internacional.