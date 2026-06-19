Una espectacular Katy Perry marca el arranque de O Son Do Camiño 2026: así fue el primer día

O Son Do Camiño comenzó su edición 2026 por todo lo alto. Leire Martínez, Dani Martín y Katy Perry eran los cabezas de cartel de un jueves que reunió a miles de personas en Monte do Gozo, con la artista americana protagonizando un momento épico con el público: se lanzó a la multitud metida en una gran botella que voló sobre las cabezas de los asistentes.

El festival arrancó al filo de las 17:00 horas con el rapero gallego Habló Pablo y se prolongó hasta entrada la madrugada del viernes, con Héctor Oaks cerrando el Escenario Son Electro Repsol a las 04:00 horas. 11 horas de música que hicieron que el público no dejase de bailar.

Uno de los momentos más esperados de esta edición de O Son Do Camiño era la actuación de Katy Perry. La artista se subió al Escenario Estrella Galicia con su cuerpo de baile, ofreciendo un intenso espectáculo en el que el público coreó sus grandes temas. Una tablet gigante o un plátano también de gran tamaño, ambos blancos, adornaban el escenario.

Uno de los momentos que más éxito causó fue cuando la también compositora se metió en una botella de agua gigante que el público hizo rodar sobre sus cabezas mientras sonaba I kissed a girl. "La amo", "Me estalla el corazón" o "Lo pasé espectacular" son algunos de los comentarios que generó el espectáculo de la cantante.

Katy Perry, además, desató la locura en Santiago cuando sacó al escenario una bandera de Galicia que ondeó tras salir al escenario disfrazada de astronauta y clavar sobre "la luna" la española.

Y por si el concierto no fuese lo suficientemente especial, la artista estrenó en la capital gallega su nuevo sencillo, Watch it burn. Horas antes, había hecho público un adelanto de este single que verá la luz el próximo 25 de junio, en el que reflexiona sobre la necesidad de dejar sentir la rabia y seguir adelante, aprendiendo de los momentos más duros.

El Escenario Xacobeo, por otro lado, acogió las actuaciones de dos de los otros cabeza de cartel de esta edición. Inmortal o Mi Nombre fueron algunos de los éxitos que Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, hizo sonar en Monte do Gozo. Y es que entre las canciones que sonaron ayer en Santiago, la cantante demostró su gran chorro de voz con algunas de su álbum en solitario y otras de su antiguo grupo.

Precisamente, Leire Martínez estuvo en O Son Do Camiño hace dos años con La Oreja de Van Gogh. Ahora, tras la separación del grupo y el regreso de Amaia Montero como vocalista, la artista de Guipúzcoa regresó en solitario, conquistando al público desde el primer momento.

Dani Martín siguió en el Escenario Xacobeo a Leire Martínez. El madrileño levantó en el escenario dos grandes zapatillas antes de interpretar el tema con el mismo nombre, uno de los grandes clásicos de El Canto del Loco. Su energía contagió a un público entregado, que disfrutó un concierto en el que tampoco faltaron otros temas míticos como La madre de José.

Katy Perry, Dani Martín y Leire Martínez marcaron el inicio de O Son Do Camiño 2026, que también contó con las actuaciones de The Molotovs, Michenlo, Habló Pablo, Barry B y Carlos Ares.

La música electrónica, por otro lado, retumbó en Monte do Gozo gracias a las mezclas de Aida Blanco, Supergloss, Bárbara Lago, MCR-T, DJ Gigola y Héctor Oaks.

El festival sigue hoy y mañana

O Son Do Camiño continúa este viernes y mañana sábado con un gran cartel. Linkin Park, Guitarricadelafuente o Sen Senra son algunos de los artistas que se subirán a los Escenarios Xacobeo y Estrella Galicia, mientras que en el Son Electro Repsol estarán Caste y Patrick Mason House Set B2B HAAi, entre otros muchos. Esta es la programación completa:

Viernes 19 de junio

Escenario Xacobeo

17:25 - 18:10 D. Valentino

19:00 - 20:00 Niña Polaca

21:10 - 22:40 Biffy Clyro

01:05 - 02:20 The Bloody Beetroots DJ Set

Escenario Estrella Galicia

16:45 - 17:25 Corella

18:10 - 19:00 Hoobastank

20:00 - 21:00 Sexy Zebras

23:00 - 01:00 Linkin Park

Escenario Son Electro Repsol

19:30 - 21:00 Caste

21:00 - 22:30 Viviana Casanova

22:30 - 23:30 Hoonine

23:30 - 01:00 Honeyluv

01:00 - 02:30 Jimi Jules

02:30 - 04:00 Carlita

Sábado 20 de junio

Escenario Xacobeo

16:35 - 17:15 Sarria

18:00 - 18:50 Carlangas

20:00 - 21:00 Mvrk

22:20 - 23:20 Guitarricadelafuente

00:55 - 02:25 Afrojack

Escenario Estrella Galicia

17:15 - 18:00 Ortiga

18:50 - 19:50 Dorian

21:10 - 22:10 Sen Senra

23:30 - 01:00 Lola Índigo

02:25 - 03:45 DJ Snake

Escenario Son Electro Repsol