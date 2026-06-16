A Coruña acogerá el FEC 2026 con once artistas y mucha música electrónica en Santa Margarita

El Festival Electrónica Coruñés FEC 2026 regresará a A Coruña los próximos 14 y 15 de agosto, dentro de la programación festiva de la ciudad, con una nueva edición que volverá a situar la música electrónica en el centro de la agenda cultural. El escenario elegido será de nuevo el anfiteatro del Parque de Santa Margarita, un espacio ya identificado con la propuesta del festival.

La edición de este año reunirá a once artistas entre figuras internacionales, nacionales y locales. Entre ellos destacan nombres como Kangding Ray, Surgeon, Objekt, Steve Bug, DJ Swisherman, Reeko, Slit Observers, Weisheit, Russ, Breixo Martínez y Roi, configurando un cartel que apuesta por la diversidad sonora y la coherencia artística.

Más allá de la programación musical, la organización insiste en que el FEC es un proyecto cultural que busca consolidar la presencia de la música electrónica en espacios públicos y en la vida cultural de la ciudad, fomentando el encuentro entre públicos diversos y reforzando la identidad contemporánea de A Coruña.

Con la presentación del cartel se abre también la venta de los primeros abonos en modalidad Early Bird, una fase inicial que permitirá impulsar el desarrollo de la nueva edición y asegurar la continuidad del crecimiento del festival.

El FEC 2026 aspira, además, a seguir fortaleciendo el vínculo entre cultura y ciudad, consolidando a A Coruña como un referente de innovación musical en Galicia, con una propuesta que combina patrimonio urbano, espacio público y creación contemporánea.