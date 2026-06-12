Bomba Estéreo llega a A Coruña: tocará en la playa de Riazor el 8 de agosto

La playa de Riazor se convertirá el próximo 8 de agosto en una gran pista de baile con la llegada de Bomba Estéreo, una de las bandas más populares e influyentes de la música latinoamericana actual. El grupo colombiano forma parte del cartel del Festival Noroeste y será uno de los grandes atractivos de una programación que volverá a reunir a miles de personas frente al mar.

Nacida en Bogotá en 2005, Bomba Estéreo se ha consolidado como una referencia internacional gracias a su particular mezcla de música electrónica, ritmos caribeños, cumbia, champeta y sonidos urbanos. El proyecto fue impulsado por el músico y productor Simón Mejía, aunque la incorporación de Li Saumet como vocalista terminó de definir la personalidad artística de la formación.

La banda alcanzó una enorme proyección internacional con canciones como "Fuego", "To My Love", "Soy Yo" o "Ojitos Lindos", esta última junto a Bad Bunny. Sus temas han acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y han convertido al grupo en uno de los principales embajadores de la música colombiana en todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria, Bomba Estéreo ha participado en algunos de los festivales más importantes del planeta y ha colaborado con artistas de primer nivel internacional, además de recibir nominaciones a los premios Grammy y Latin Grammy.

Su propuesta destaca por combinar ritmos tradicionales de Colombia con sonidos contemporáneos, creando un estilo propio que invita al baile y que ha conquistado tanto al público latinoamericano como al europeo y estadounidense. La energía de sus directos y el carisma de Li Saumet sobre el escenario se han convertido en una de las señas de identidad del grupo.

Con su actuación en el Festival Noroeste, A Coruña tendrá la oportunidad de disfrutar de una de las bandas más reconocidas de la escena musical latinoamericana actual, en un concierto que promete convertir la playa de Riazor en uno de los grandes epicentros musicales del verano gallego.