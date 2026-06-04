Santiago se convierte en la capital de la música electrónica con la celebración de Wake up! SdC Quincemil

Durante este viernes y sábado, 5 y 6 de junio, Santiago de Compostela se convertirá en la capital de la música electrónica con la celebración del festival Wake Up! SdC. El evento llega tras celebrarse durante cuatro años en A Coruña e inicia una nueva etapa en la capital gallega, con la Cidade da Cultura de Galicia como escenario, consolidándose como una referencia dentro del circuito estatal de la música electrónica.

Esta mañana tuvo lugar la presentación del evento al que asistió el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien destacó que este festival de techno y house "es una de las citas de la programación de los Concertos do Xacobeo en la capital gallega, configurando así una programación diversa en estilos y públicos" y, tras la experiencia del año pasado en el Multiusos Fontes do Sar, "este año se presenta una edición de gran formato en la que se prevé una asistencia de 11.000 personas".

El cartel ofrece alguna de las figuras más reconocidas de la escena internacional y nacional, con un cartel encabezado por artistas de referencia como Ben Klock, Joris Voorn, Fatima Hajji, Ben Sims, Lee Ann Roberts o Vendex, junto con otros nombres destacados del panorama actual como Alarico, Future.666, The Lady Machine, Blasha & Allatt, Dax J o Pawlowski.

Merelles destacó la importancia de este tipo de eventos para reforzar el posicionamiento de Galicia como destino turístico y musical de referencia. Además, añadió que la Wake Up! SdC "es un ejemplo de capacidad de la ciudad para atraer grandes eventos musicales de proyección internacional al tiempo que conseguimos enriquecer la oferta turística de la capital gallega".

Refuerzo de autobuses urbanos

Con motivo de la celebración del festival, el Concello de Santiago ha activado el refuerzo de los siguientes servicios de transporte público:

Servicios de ida

Se podrá llegar hasta la Cidade da Cultura en las siguientes líneas de autobuses:

Línea C11: servicios con prolongación de la línea a la Cidade da Cultura. Las paradas más céntricas de acceso a la línea son la número 673 y 674 en Xeneral Pardiñas y la 409 en plaza de Galicia sentido norte. Los horarios de paso con prolongación serán, aproximadamente, de 17:00 a 22:00 horas, cada 12 minutos. Durante el sábado el horario será cada 15 minutos.

En los restantes horarios de la línea, la parada más próxima de bajada para la Cidade da Cultura es en la rúa Londres, en el cruce con el Multiusos Fontes do Sar.

Línea 9: servicio que va directamente hasta la Cidade da Cultura. La parada más céntrica del acceso a la línea es la número 598, en la rúa da Senra. Los horarios de paso, aproximadamente, serán a las 16:55, 19:15, 20:25, 21:35 y 22:35 horas.

Servicios de vuelta

Durante ambos días habrá un servicio lanzadera de vuelta desde la Cidade da Cultura hasta la avenida de Lugo, en el cruce de la rúa do Hórreo (entorno de la estación Intermodal). Este servicio se ofrecerá de 5:00 a 7:00 horas.