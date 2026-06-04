La noche de San Juan en A Coruña tendrá música en directo, sardinas y un concierto especial de Xoel López

Xoel López, uno de los protagonistas del cartel.

La celebración de San Juan sumará este año una nueva propuesta cultural en A Coruña. El festival Noites do Porto llevará al muelle de Batería una programación especial para la noche del 23 de junio que combinará música en directo, gastronomía tradicional y ambiente festivo en uno de los enclaves más emblemáticos del frente portuario.

La jornada arrancará a las 21:00 horas con la apertura de puertas y una sesión musical de bienvenida. Una hora más tarde será el turno de Caamaño&Ameixeiras, formación gallega que se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas de la renovación de la música de raíz. El dúo ofrecerá un repertorio en el que convivirán los sonidos tradicionales con nuevas influencias contemporáneas.

La gran actuación de la noche llegará a medianoche con el regreso a su ciudad de Xoel López. El artista presentará sobre el escenario temas de su último trabajo discográfico, Oniria Popular, además de repasar algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria musical.

Más allá de los conciertos, la organización busca reforzar el vínculo con una de las celebraciones más populares de la ciudad. Por ello, el recinto contará con una oferta gastronómica en la que no faltarán las tradicionales sardinas de San Juan y otras propuestas típicas como el churrasco, trasladando al muelle de Batería parte de la esencia de las fiestas que cada año reúnen a miles de personas en las playas y barrios coruñeses.

La cita formará parte de la sexta edición de Noites do Porto, un festival que volverá a desplegar su programación en distintos espacios de A Coruña durante las próximas semanas. Entre los artistas confirmados figuran The Horrors, COTI, Monsieur Periné, Curtis Harding, María José Llergo y Nadadora, entre otros, con actuaciones repartidas entre salas y espacios culturales de la ciudad.

La organización destaca que el objetivo del festival sigue siendo crear experiencias culturales vinculadas a A Coruña y a sus espacios más representativos, combinando propuestas musicales de distintos estilos con actividades paralelas relacionadas con la cultura y el ocio urbano.

Programación de Noites do Porto en la noche de San Juan

Muelle de Batería

21:00- Apertura de portas e DJ set

22:00- Caamaño&Ameixeiras

00:00- Xoel López

Programación completa de Noites do Porto

22 de junio de 2026, Jazz Filloa | Lela Soto (entradas agotadas)

23 de junio de 2026, Muelle de Batería | Xoel López + Caamaño&Ameixeiras

25 de junio de 2026, Garufa Club | La Tania + Gitano de Palo

26 de junio de 2026, Muelle de Batería | Barry B

27 de junio de 2026, Inn Club | The Horrors

28 de junio de 2026, Mardi Gras | ELLiS·D + Apolo18

30 de junio de 2026, Inn Club | Curtis Harding

01 de julio de 2026, Muelle de Batería | COTI + Monsieur Periné

02 de julio de 2026, Teatro Colón | María José Llergo

03 de julio de 2026, Garufa Club | Nadadora + Sudden Ray of Hope

05 de julio de 2026, Jazz Filloa | Myele Manzanza