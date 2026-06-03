Así será el dispositivo de seguridad para O Son Do Camiño 2026 en Santiago: más policía y drones

Santiago de Compostela ha acogido esta mañana la Xunta Local de Seguridade para coordinar el dispositivo de cara a la celebración de O Son Do Camiño 2026, que atraerá a unas 40.000 personas a la ciudad. Entre otras medidas, se reforzará la presencia policial y se desplegarán medios aéreos.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presidieron la Xunta Local de Seguridade, en la que se analizaron las medidas de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local, la Policía Nacional Adscrita, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Santiago.

El festival se celebrará del 18 al 20 de junio en la capital gallega y es uno de los eventos musicales más multitudinarios de Galicia. Así, es preciso reforzar los efectivos y medios especializados de cara a garantizar que las tres jornadas se desarrollen con normalidad y sin incidentes.



El dispositivo previsto, avalado por la experiencia de las ediciones anteriores, contará con la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), TEDAX, Información, Policía Judicial y la Brigada Móvil. Además, se desplegarán medios aéreos, incluidos drones y sistemas antidrón, así como la Unidad de Guías Caninos.

La Policía Nacional, según informa la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, movilizará 200 efectivos cada día. Julio Abalde ha agradecido el esfuerzo y la profesionalidad de los efectivos que participarán en el operativo y ha puesto en valor la coordinación entre las administraciones implicadas.

"O traballo conxunto entre administracións e corpos de seguridade é fundamental para que eventos desta magnitude se desenvolvan con total normalidade e seguridade", indicó Abalde.

Otros asuntos

Los asistentes a la reunión analizaron la evolución de la seguridad ciudadana en el municipio. En un contexto de protestas vecinales por el aumento de peleas, los datos oficiales por la Policía Nacional reflejan que han bajado un 23% los delitos contra las personas, un 11% los delitos contra la libertad sexual y un 90% los robos con fuerza en establecimientos si se compara el primer cuatrimestre de 2025 con el de 2026.

La información facilitada refleja que también bajan los delitos contra el patrimonio en un 14%, los delitos graves y menos graves en un 23% y los delitos leves en un 13%. Las infracciones penales registradas en el municipio se redujeron un 15%.

Abalde, por otro lado, anunció la incorporación de más de 40 efectivos en la Comisaría de Policía Nacional de Santiago, derivada del último concurso de traslados y del refuerzo policial. Desde el año 2018, el incremento de efectivos en la Comisaría de Santiago fue del 22%.

La reunión también sirvió para presentar los resultados del Plan Director Para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, desarrollado por la Policía Nacional. Así, durante el primer semestre de 2026 se impartieron actividades en 10 centros educativos que giraron alrededor de temas como el acoso y el ciberacoso escolar, los delitos de odio, los riesgos de internet, la violencia de género o el consumo de drogas y alcohol.

Otro de los asuntos analizados fue la situación de la violencia de género en el municipio y el funcionamiento del Sistema VioGén, al que el Concello de Santiago de Compostela está adherido. En la provincia coruñesa existen 2.688 casos activos de violencia de género, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.