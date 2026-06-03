Concierto gratuito en el Teatro Colón de A Coruña este jueves hasta completar aforo

La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Colón de A Coruña. El evento se celebrará este jueves, 4 de junio, a las 19:00 horas.

El repertorio incluirá las siguientes piezas: 'Flourish For Windband' (Ralph Vaughan Williams), 'Sinfonía para Música Militar' (François Joseph Gossec), 'Tea for Two' (Vincent Youmans), 'Concord' (Claude Grundman), 'Malagueña' (Ernesto Lecuona), 'Louis Armstrong Legend' (Giancarlo Gazzani) y 'Amapola' (José María Lacalle).

Con este concierto, que se enmarca en los actos de celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2026, el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra busca llegar al mayor número de coruñeses y visitantes para que, de esta manera, puedan conocer mejor las tradiciones y actividades militares.

Por ello, el concierto será gratuito y el acceso será libre hasta completar el aforo.

La Unidad de Música tiene su origen en el año 1875, cuando se crea el Regimiento de Infantería Zamora nº 29. Posteriormente pasó a integrarse en los Regimientos de Infantería “Isabel la Católica” nº 54 y 29 y al Regimiento de Artillería de Campaña nº 28, hasta el año 1966, en que queda constituida como Música del Gobierno Militar de A Coruña.

En Julio de 1998 pasa a formar parte del Batallón del Cuartel General del Mando Regional Noroeste y el 1 de julio del 2005 de la Jefatura de la Subinspección General del Ejército nº 4. El 15 de octubre de 2010 se integra en el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa y, desde el 1 de enero de 2021, en el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra.