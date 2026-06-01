Malú anuncia su gira 'QUINCE Tour' con parada en A Coruña el 22 de noviembre de 2026

La cantante Malú volverá a los escenarios con una nueva gira que tendrá parada en A Coruña. La artista ha anunciado este lunes las primeras fechas de su esperado 'QUINCE Tour', con el que recorrerá España desde este mes de junio y hasta 2027 para presentar en directo las canciones de su nuevo trabajo discográfico.

La cita con el público coruñés será el próximo 22 de noviembre de 2026 en el Palacio de la Ópera, donde interpretará tanto los temas de su nuevo álbum como algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

La gira llega acompañando el lanzamiento de 'Quince', un disco que la propia artista ha definido como el más personal y sincero de toda su carrera. El trabajo está compuesto por once canciones inéditas en las que Malú muestra una faceta especialmente íntima y emocional.

"QUINCE me ha llevado de vuelta a mí. Y ahora toca vivirlo donde más feliz soy: con vosotros. QUINCE TOUR está aquí!! Qué ganas de volver a encontrarnos, cantar, emocionarnos…", compartió la cantante en sus redes sociales al anunciar los primeros conciertos del tour.

Con este nuevo espectáculo, Malú regresará a los escenarios tras una etapa de intensa actividad musical y volverá a encontrarse con sus seguidores en una gira que promete combinar las nuevas composiciones de 'Quince' con himnos imprescindibles de su repertorio.

En cuanto a las entradas, algunos de los conciertos ya tienen activada la venta de localidades, mientras que para otros recintos como el de A Coruña y Vigo se anunciará próximamente. Toda la información sobre fechas, ciudades y acceso a la compra de entradas puede consultarse a través de la página web oficial de la artista.