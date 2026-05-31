Martiño Rivas y Marta Ortega, entre los invitados en la casita de Bad Bunny en su concierto en Madrid

Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, Reuters

Bad Bunny arrancó este sábado su residencia en Madrid con el primero de 10 conciertos que tendrán lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Como en cada una de sus actuaciones, no faltó su "casita" en la que entre las caras invitadas estuvieron Martiño Rivas y Marta Ortega.

El concierto forma parte de la gira internacional de su último trabajo, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Tanto en sus canciones, como en la estética en el escenario, Puerto Rico es el otro gran protagonista. Por eso, la conocida como "casita" es una parte fundamental de sus actuaciones, recreando un edificio real ubicado en la ciudad de Humacao que representa estas viviendas tradicionales puertorriqueñas.

En cada concierto distintas personalidades, habitualmente del mundo del cine o la música, se suben a este escenario secundario.

Y en la primera parada en Madrid, dos de los invitados fueron Martiño Rivas y Marta Ortega. La presencia de la presidenta no ejecutiva del grupo Inditex se produce además poco después del lanzamiento de la colección entre Bad Bunny y Zara.

Otras caras que se pudieron ver junto a Benito en la casita fueron Ester Expósito, Ana de Armas, María León, Clara Galle, Sergio Camello o Isi Palazón.