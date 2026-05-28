El Recorda Fest de A Coruña suma a Marlon a su cartel de 2026

El cartel del Recorda Fest 2026 sigue creciendo. El festival ha confirmado la incorporación de Marlon a la programación de su cuarta edición, que se celebrará los próximos 4 y 5 de septiembre en el Muelle de Batería de A Coruña.

La banda asturiana llegará al festival con algunos de sus temas más conocidos, como Olvidé olvidarte, Háblales, De perreo o Y qué bonito, canciones que se han convertido en auténticos himnos para cantar a pleno pulmón y que prometen uno de los directos más emocionantes de esta edición.

Con esta nueva confirmación, Marlon se suma a un cartel en el que ya figuran artistas como Beret, Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, HYDN, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha. También estarán presentes los gallegos Señora DJ y Galician Army.

El Recorda Fest continúa así completando una programación que volverá a convertir A Coruña en uno de los grandes epicentros musicales del final del verano. Tras el crecimiento experimentado en sus últimas ediciones, el festival se consolida como una de las grandes citas del calendario gallego.

Las entradas continúan a la venta mientras la organización mantiene abierto el anuncio de nuevas confirmaciones para las próximas semanas.