Bad Gyal convierte el Coliseum en una gran pista de baile en su única cita gallega

El Coliseum vivió este sábado una de esas noches llamadas a quedar en la memoria de sus asistentes. Bad Gyal desembarcó en A Coruña para ofrecer su único concierto en Galicia dentro de su actual gira internacional, una actuación que agotó todas las localidades disponibles y confirmó el enorme tirón de la cantante entre el público gallego.

La artista catalana llegó a la ciudad apenas unas horas después de participar en otra gran cita musical y lo hizo para defender sobre el escenario los temas de "Más cara", su segundo trabajo discográfico y uno de los lanzamientos más esperados del panorama urbano.

Desde su aparición, el recinto respondió con una ovación que marcó el tono de una noche de intensidad constante. El espectáculo arrancó con una puesta en escena cuidada al detalle y con una sucesión de canciones que hicieron vibrar al público desde los primeros minutos, combinando sus nuevos temas con algunos de los éxitos que la han convertido en una de las voces más reconocidas del género.

A lo largo del concierto, la catalana alternó momentos de alta energía con pausas coreográficas que reforzaron el carácter visual del show. Los asistentes acompañaron cada tema, coreando letras convertidas ya en himnos para toda una generación, en una comunión total entre artista y espectadores.

La recta final elevó aún más la temperatura del Coliseum con algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio.

El cierre desató la euforia colectiva y puso el broche a una velada que confirmó a A Coruña como una parada imprescindible para las grandes giras musicales internacionales.