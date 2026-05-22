A Coruña y Málaga conectan su talento emergente con 38 proyectos musicales

A Coruña y Málaga unieron a mediodía sus escenas musicales en una cita que sirvió para mostrar el potencial de 38 proyectos emergentes que participan en la edición 2025-2026 de Interritmos, el programa de profesionalización artística promovido por la Fundación Paideia Galiza.

El encuentro se celebró de forma simultánea en Estudios Mans , en A Coruña, y en el Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma), consolidando una iniciativa que desde noviembre trabaja en la formación y proyección de artistas de ambos territorios a través del itinerario "Interritmos: profesionaliza tu directo".

La jornada permitió dar visibilidad a 19 propuestas gallegas y otras 19 andaluzas, que presentaron sus trabajos mediante piezas audiovisuales creadas específicamente para el evento y compartidas en directo entre ambas sedes.

El acto estuvo conducido por el periodista musical Ángel Carmona desde A Coruña, mientras que en Málaga tomaron la palabra Kin Martínez, director de Esmerarte, y Guillermo Vergara, vicepresidente de la Fundación Paideia Galiza.

Uno de los momentos más destacados llegó con "Raíces y Voces", un diálogo centrado en la relación entre tradición, innovación e identidad artística que reunió a referentes de ambas escenas musicales. Desde A Coruña participaron Xurxo Fernandes y Tatiana Delalvz, mientras que desde Málaga intervinieron Felisa Segade y Arcángel.

El debate abordó la evolución de las músicas de raíz y su conexión con lenguajes contemporáneos y nuevos géneros, generando un intercambio de experiencias en el que también participaron activamente artistas del programa y asistentes al encuentro.

Durante la cita se anunció además la apertura de una nueva convocatoria del programa Batea, impulsado por Fundación Paideia Galiza y Esmerarte, con el objetivo de seguir generando oportunidades profesionales para artistas emergentes vinculados a las convocatorias de Galicia y Andalucía.

La música en directo puso el cierre a la jornada con las actuaciones de Los Acebos en A Coruña y Marilia Monzón en Málaga, dos conciertos que reforzaron el carácter experiencial del encuentro y dieron paso a un espacio informal de networking entre artistas y profesionales de la industria musical.

Interritmos está promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI), Fundación Paideia Galiza, Fundación Paco de Lucía, el Ayuntamiento de Málaga y el Mimma, con la colaboración de Mahou San Miguel.