A Coruña confirma a The Rapants para las Fiestas de María Pita 2026

The Rapants volverán este verano a A Coruña en uno de los momentos más importantes de su trayectoria. La banda gallega actuará el próximo 11 de agosto en la plaza de María Pita dentro de la programación de las Fiestas de María Pita 2026.

El concierto llega después de varios años de crecimiento imparable para el grupo de Muros, convertido ya en uno de los grandes fenómenos musicales del panorama gallego actual.

Tras llenar festivales, recorrer salas y conquistar escenarios como el del Noroeste, donde cerraron una de las últimas ediciones, The Rapants regresan ahora a A Coruña como uno de los nombres más esperados del verano.

"Rapants Club", su disco más ambicioso

La banda publicó el pasado 4 de marzo su cuarto álbum de estudio, Rapants Club, un trabajo con el que continúan consolidando un sonido propio marcado por guitarras frenéticas, sintetizadores y estribillos directos.

El disco incluye doce canciones y colaboraciones destacadas como la de Joe Crepúsculo, que canta por primera vez en gallego junto al grupo muradano. También participan Antía Ameixeiras y Sara Faro.

El álbum se mueve entre influencias que van desde los años 70 hasta los 2000 y mezcla estilos como el rock, el indie o la música disco.

Además, la producción contó con nombres conocidos del panorama musical gallego como Anxo Ferreira, exintegrante de Novedades Carminha, Raúl Pérez y Miguel León.

Uno de los nombres más fuertes del verano gallego

The Rapants se han convertido en una de las bandas gallegas con mayor proyección de los últimos años. Su crecimiento en festivales y escenarios multitudinarios los sitúa ya como uno de los grandes reclamos de la temporada musical en Galicia.

Ahora, María Pita sumará otro capítulo a la relación entre la banda y A Coruña, una ciudad donde el grupo ya consiguió poner a miles de personas a cantar frente al mar en actuaciones anteriores.