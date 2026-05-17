Dani Martín confiesa a A Coruña su amor por el Dépor en su segunda noche en el Coliseum

La segunda noche de Dani Martín en el Coliseum de A Coruña dejó muchos momentos especiales con el público. Desde momentos íntimos, como cuando sonó Que Bonita la Vida, hasta la confesión del madrileño de su amor por el club coruñés: “Amo al Dépor, lo digo de corazón”.

El cantante, conocido por ser un seguidor fiel del Atlético de Madrid, así como por ser amigo del exfutbolista Fernando Torres —quien también tiene una conexión directa con Galicia a través de su mujer—, aprovechó la noche para felicitar al público por lo cerca que está el ascenso del Deportivo tras la derrota del Almería.

Ya el viernes en el primer concierto Dani Martín hizo un guiño al club blanquiazul confesando que le gusta el estadio de Riazor, pero en la segunda noche ha querido ir un paso más allá y dedicarle unas palabras de cariño a la ciudad y al club: "Cómo no vais a estar bien, con esa ciudad que tenéis, con ese mar bravío y precioso y con el Dépor a puntito de estar en Primera".

El Deportivo juega este domingo a las 14:00 horas contra el Andorra FC, un partido decisivo que si gana lo pondrá aún más cerca de su ansiado objetivo de volver a ser un equipo de Primera División. Si Dani Martín cree que podemos lograrlo, a nosotros solo nos queda seguir soñando alto para ver hecho realidad el sueño de todos los coruñeses y coruñesas.