Iván Ferreiro convierte el Coliseum de A Coruña en un viaje por sus 35 años de carrera

Iván Ferreiro durante su concierto de este sábado en el Coliseum de A Coruña Quincemil

Iván Ferreiro regresó este sábado a A Coruña con una de las citas más especiales de su nueva gira. El artista vigués convirtió el Coliseum en un recorrido emocional por sus 35 años de trayectoria musical en un concierto de más de dos horas en el que repasó himnos de Los Piratas, éxitos de su carrera en solitario y algunos homenajes inesperados.

Más de 5.000 personas llenaron el recinto coruñés en una noche marcada por la nostalgia, los coros colectivos y un público completamente entregado desde los primeros acordes de Hoy X Ayer, el tema elegido para abrir el concierto y también para dar nombre a esta gira conmemorativa.

A Coruña era una parada especialmente significativa para Ferreiro. El propio músico reconoció durante el concierto el vínculo que mantiene con la ciudad y aseguró que arrancar aquí esta gira era "como empezar en casa". Aunque el tour había comenzado el día anterior en Bilbao, el Coliseum se convirtió en el verdadero punto de partida emocional de esta celebración musical.

"¿Sabéis qué? Nunca pensé que iba a llenar el Coliseum", confesó entre risas ante los miles de asistentes antes de interpretar El dormilón. El cantante también dejó claro desde el inicio que quería un concierto directo y centrado en las canciones: "Si os doy la chapa, tengo que quitar temas", bromeó en referencia a clásicos como Turnedo o Años 80.

El repertorio fue un repaso continuo a distintas etapas de su carrera. Sonaron temas como El equilibrio es imposible, M, Reiniciar, Pájaro azul, Ciudadano A, Pensamiento circular o La mirada de Chihiro, todos coreados por un Coliseum completamente entregado.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con Te echaré de menos, canción que Ferreiro dedicó a larecientemente fallecida Seila Esencia, amiga del músico y figura muy conocida en Vigo.

También hubo espacio para uno de los instantes más íntimos del concierto cuando el cantante se sentó al piano para interpretar Promesas que no valen nada. Apenas unos segundos después de comenzar, Ferreiro detuvo la actuación: "No estoy centrado, no estoy contento con lo que estoy haciendo", dijo antes de arrancar de nuevo el tema entre los aplausos y los coros del público.

Desde el piano enlazó además un homenaje a El Último de la Fila interpretando Insurrección, antes de encarar una recta final llena de clásicos.

Años 80, Turnedo, Cómo conocí a vuestra madre o Mi coco pusieron el broche final a una noche en la que Iván Ferreiro convirtió el Coliseum en una celebración compartida de toda una vida sobre los escenarios.