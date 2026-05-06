A Coruña acoge el festival internacional +QJazz: estos son todos los conciertos del 12 al 19 de julio

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, presentó esta mañana una nueva edición del Festival Internacional +QJazz, que celebrará su XII edición del 12 al 19 de julio de 2026 en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad. El acto, que se celebró en la Sala Garufa, contó con la participación de Pepe Doré, director artístico del festival.

A lo largo de más de una semana, A Coruña volverá a acoger una programación musical de primer nivel, con un cartel que reúne grandes referentes del jazz, del blues, del funk y de las músicas de raíz, combinando nombres internacionales consagrados con propuestas emergentes gallegas y estatales. El festival se consolida así como una de las citas culturales más singulares del verano en la ciudad.

Durante la presentación, Gonzalo Castro destacó que "+QJazz es un ejemplo del modelo cultural que defendemos desde el Gobierno de Inés Rey, que apuesta por la diversidad musical, por el impulso de las salas de conciertos y por acercar a la ciudadanía propuestas culturales de alta calidad en espacios muy diversos de la ciudad".

Grandes nombres del jazz internacional

El festival se abrirá el 12 de julio en la Plaza de Azcárraga, con Big Daddy Wilson Quartet, en un concierto inaugural de entrada libre. El reconocido cantante y compositor estadounidense ofrecerá un directo lleno de soul, blues y raíces afroamericanas, basado en su último trabajo discográfico.

Uno de los grandes platos fuertes de esta edición llegará el 14 de julio al Teatro Colón, con la actuación de Victor Wooten & The Wooten Brothers, en un espectáculo de alto voltaje musical liderado por uno de los bajistas más influyentes de la historia contemporánea, ganador de cinco premios Grammy.

La programación internacional se completa con propuestas de gran prestigio como Toninho Horta & Jorge Pardo, que actuarán el 15 de julio en el Garufa Club, combinando música brasileña, flamenco y jazz; o Camille Thurman & The Darrell Green Quartet, el 16 de julio en el Teatro Colón, con un proyecto que representa el futuro del jazz contemporáneo a nivel mundial.

El 17 de julio, el Jazz Filloa acogerá el concierto de Patricio Carpossi Quartet, uno de los guitarristas más reconocidos de la escena jazzística argentina e internacional. El 18 de julio, el Garufa Club será escenario de SEADA Quartet, formación gallega integrada por algunos de los músicos jóvenes más prometedores de la escena actual. El ciclo se cerrará el 19 de julio en la Sala Mardi Gras, con la actuación de Beater Jazz Collective, grupo gallego formado por músicos con una amplia trayectoria en clubes y festivales de toda Europa.

Entradas e información

Las entradas para los conciertos de pago estarán disponibles a través de las plataformas habituales (Ataquilla y Woutick), mientras que el concierto inaugural en la Plaza de Azcárraga contará con entrada gratuita. Con esta nueva edición, +QJazz reafirma su compromiso con la excelencia artística, la diversidad musical y el apoyo al tejido cultural de la ciudad, consolidando A Coruña como un referente del jazz y de las músicas afines en el contexto estatal e internacional.