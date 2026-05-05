Las Tanxugueiras actuarán en A Coruña en octubre de 2026: única parada en Galicia dentro de su gira

El regreso a los escenarios de Tanxugueiras ya tiene fecha marcada en rojo para el público gallego. El trío formado por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro iniciará su nueva gira nacional el próximo 17 de octubre de 2026 en A Coruña, en un concierto que no solo abrirá el tour, sino que se convertirá en la única oportunidad de verlas en Galicia durante todo el año.

La cita en el Coliseum coruñés tendrá un carácter especial. No solo por tratarse de su tierra, sino también porque coincide con la celebración de sus diez años de trayectoria, una década en la que el grupo ha logrado redefinir la música tradicional gallega desde una perspectiva contemporánea, conectando con nuevas generaciones sin perder sus raíces.

Tras el arranque en A Coruña, la gira llevará a Tanxugueiras por algunas de las principales salas del país, pasando por ciudades como León, Valladolid, Madrid o Barcelona. Sin embargo, ninguna de estas fechas tendrá el peso simbólico del concierto inaugural en Galicia, que apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más destacados del año en la comunidad.

Marchamos de xiraaaaaaaa!!! Mañá as 12:00h entradas dispoñibles na nosa weeeeb 🥹🥹 pic.twitter.com/koOZWiF3Wf — T A N X U G U E I R A S (@tanxugueiras) May 5, 2026

El calendario confirmado incluye:

A Coruña (Coliseum) – 17 de octubre

León (Studio 54) – 23 de octubre

Valladolid (Porta Caeli) – 24 de octubre

Madrid (La Riviera) – 9 de enero

Murcia (Sala REM) – 15 de enero

Valencia (La Rambleta) – 16 de enero

Zaragoza (Teatro de las Esquinas) – 5 de febrero

Vitoria (Jimmy Jazz) – 6 de febrero

Barcelona (Paral·lel 62) – 20 de febrero

Esta gira servirá además como carta de presentación en directo de "O Cuarto", el nuevo trabajo discográfico del grupo. Producido junto a Iago Pico y Gabi Fernández, el álbum supone un paso adelante en la evolución de Tanxugueiras, apostando por sonoridades más maduras sin renunciar a su esencia gallega.

Las entradas para todos los conciertos estarán disponibles a partir del 6 de mayo a las 12:00 horas a través de los canales oficiales de la banda. Todo apunta a que la cita de A Coruña será una de las primeras en colgar el cartel de completo, dada su condición de única parada gallega.