Carlos Ares, Veintiuno y Nunatak se suman al Caudal Fest 2026 en Lugo: así es el cartel por días

El Caudal Fest continúa calentando motores para su edición de 2026, después del gran éxito cosechado el pasado 2025. El tercer festival más importante de Galicia, se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del norte de la península, ha anunciado este lunes la incorporación de Carlos Ares, Veintiuno y Nunatak a su cartel. Además, ha revelado su programación completa por días.

Considerado un evento imprescindible para los amantes de la música contemporánea, el festival tiene una gran importancia en Lugo, que ofrece un marco inigualable para la música en directo. Así, se fortalece la conexión entre cultura, ciudad y público en un evento que ya tiene fechas para la edición 2026: será los días 18 y 19 de septiembre. Las entradas están a la venta desde el pasado mes de noviembre de 2025.

Un festival con artistas nacionales y propuestas emergentes

La banda granadina de indie-rock Lori Meyers, conocida por sus melodías pegadizas y directos llenos de energía que han marcado a varias generaciones, fue una de las primeras confirmaciones del festival. Siloé, procedente de Castilla y León, combina pop y rock con letras introspectivas y emocionantes que conectan profundamente con su público. A los que hoy se suman: Carlos Ares, Veintiuno y Nunatak.

El cartel se completa con bandas consolidadas y emergentes como Pignoise, veterana del pop-rock español que ha marcado a varias generaciones con sus himnos; La La Love You, que mezcla pop punk y humor con un directo cargado de diversión; y Sexy Zebras, conocidos por su fuerza escénica y su potente sonido rock alternativo. Taburete aporta su estilo cercano y coreable, combinando pop, rock y ritmos latinos, mientras que Barry B sorprende con un sonido fresco que mezcla pop y electrónica de manera innovadora.

Sanguijuelas del Guadiana destacan por su energía y estilo único dentro del rock independiente, y Besmaya aporta sensibilidad y frescura a su potente propuesta musical. La reconocida Anni B Sweet vuelve a la programación con su delicadeza vocal y la intensidad emocional de sus composiciones, mientras que el joven talento Inazio cautiva con un directo intimista y un estilo que mezcla géneros de manera sorprendente.

Cartel por días del Caudal Fest 2026 Cedida

Programa por días

Viernes 18 de septiembre

Lori Meyers

Xoel López

Pignoise

Sanguijuelas del Guadiana

Barry B

Ortiga

Besmaya

Anni B Sweet

No Quiero

Sábado 19 de septiembre

Siloé

Ultraligera

Carlos Ares

La La Love You

Sexy Zebras

Leire Martínez

Veintiuno

Inazio

Nunatak

Tere!

Apoyo institucional

El Caudal Fest cuenta con un sólido respaldo institucional que ha sido clave en su consolidación como uno de los grandes eventos musicales del noroeste peninsular. Entre ellos, el Concello de Lugo desde su primera edición, así como con la colaboración de la Deputación de Lugo, que refuerza su compromiso con el desarrollo cultural y económico de la provincia.

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, puso en valor la trayectoria del Caudal Fest como un proyecto estratégico para la ciudad, destacando su consolidación como una de las grandes citas musicales del noroeste peninsular y el impacto positivo que genera para Lugo en múltiples ámbitos. "Lo que comenzó como una apuesta firme del Concello de Lugo es hoy un proyecto colectivo que crece año tras año y que sitúa a la ciudad en el mapa de los grandes festivales del país. Ese es el verdadero valor del Caudal Fest: transformar una idea ambiciosa en un símbolo de orgullo colectivo y en un impulso real para el presente y el futuro de Lugo", señaló el regidor.

En este sentido, Fernández incidió también en la dimensión económica y turística del evento, subrayando su capacidad para dinamizar la ciudad y reforzar su proyección exterior. "Cada nueva edición confirma que invertir en cultura es invertir en ciudad, generando actividad económica, impulsando la hostelería, el comercio y el turismo, creando empleo y convirtiendo a Lugo en un foco de atracción para miles de personas que descubren aquí una ciudad abierta, viva y con enorme potencial", concluyó.