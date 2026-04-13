Los tres artistas que actuarán en Momentos Alhambra

Los tres artistas que actuarán en Momentos Alhambra

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Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida encabezan Momentos Alhambra en la provincia de A Coruña

La Sala Malavida de A Coruña acogerá la actuación de Cocco Lexa, artista granadino que destaca por una propuesta ecléctica y bailable

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El ciclo musical Momentos Alhambra regresa a la provincia de A Coruña con una nueva programación que reunirá este mes a tres destacados artistas: Pancho Varona, Cocco Lexa y Gonzalo Hermida, en una propuesta que vuelve a apostar por la diversidad de estilos y formatos en directo.

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El primero en subirse al escenario será Pancho Varona, referente de la canción de autor española, que actuará el 17 de abril en A Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro. Con una trayectoria ligada a algunas de las voces más emblemáticas del panorama musical nacional, el compositor y guitarrista ofrecerá un concierto en formato íntimo, centrado en la cercanía de su voz y su guitarra.

Ese mismo día, la Sala Malavida de A Coruña acogerá la actuación de Cocco Lexa, artista granadino que destaca por una propuesta ecléctica y bailable en la que fusiona r&b, reggaetón, trap, hip-hop, dancehall, reggae, salsa y cumbia, entre otros géneros.

La programación continuará el 18 de abril, también en la Sala Malavida, con Gonzalo Hermida, que llevará al público coruñés su universo de melodías delicadas, arreglos cuidados y letras cargadas de emoción, marcadas por experiencias personales y evocaciones nostálgicas.

La gira gallega de Momentos Alhambra se cerrará en mayo con dos últimas citas: Yarea actuará el 8 de mayo en A Taberna Cultural, en Vilanova de Arousa, mientras que Gara Durán pondrá el broche final el 29 de mayo en la Sala Supersonic de Vigo, consolidando una edición que vuelve a convertir a Galicia en escenario de referencia para la música en vivo.