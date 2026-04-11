Nace en Abegondo (A Coruña) el Aborixe Fest, un festival gratuito de música electrónica

El municipio coruñés de Abegondo suma una nueva cita al panorama musical de la comarca: el Aborixe Fest, un festival pensado para los jóvenes, que tendrá lugar el viernes 1 de mayo en el campo da feira de Abegondo.

El alcalde, José Antonio Santiso, dio a conocer este sábado el evento, acompañado por los promotores, Bruno Castro y André Vázquez. También asistieron el teniente de alcalde, Alberto Seoane, y el edil de Xuventude, Marcos Zapata, así como representantes de los jóvenes de Abegondo.

El artista Álex Martini, uno de los DJ más reconocidos de la escena nacional, encabeza el cartel del Aborixe Fest. El madrileño, con un estilo energético que combina electrónica y ritmos urbanos, estuvo presente en los grandes festivales del país y cuenta con más de 74 millones de visualizaciones en su canal de YouTube.

Kike Varela, uno de los DJ gallegos más importantes que fusiona la electrónica con la tradición gallega, forma también parte del cartel. Borja Solla, otro de los DJ gallegos reconocidos, y los de ámbito local Bermu y Unaiii completan el festival.

"Queremos dar un impulso novo á nosa tradicional festa da xuventude cun festival pensado específicamente para os intereses da mocidade, pero aberto a toda a veciñanza", expresó el alcalde. El acceso al evento será totalmente gratuito.

El Aborixe Fest traerá además el escenario Gramola, un espacio que lo situará a nivel de las grandes citas nacionales con efectos y pantallas. Habrá puestos de alimentación y bebida desde las 21:00 horas hasta la madrugada.