Rodrigo Cuevas presenta su disco en Galicia: "Miramos al pasado para recuperar la autenticidad"

Un disco de "volantazos" y un "refugio de belleza en el que sentir un aliento de esperanza". Así define Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985) su último disco, Manual de Belleza, que presenta en A Coruña. Esta será la única ciudad gallega en la que el artista asturiano haga parada en su nueva gira. Será el 30 de abril en el Coliseum.

Antes, esta misma tarde, el cantante de El Día Que Nací Yo o Un Mundo Feliz mantendrá una charla con Grande Amore en la Fundación Luis Seoane en la que también habrá firma de discos. Unas horas antes de la cita, Cuevas nos recibe en su hotel.

¿Cómo va a ser el concierto de A Coruña?

Es un concierto que me hace mucha ilusión por estar ahí y venir a Galicia. Estuve viviendo aquí muchos años y es un sitio que para mí es importante cuidar y en el que me cuidan mucho. Vamos a tener una escenografía preciosa, todo de panoyismo, con panoyas (mazorcas) de maíz. Es una escenografía muy artesanal y tiene un punto inmersivo porque hay una realización más concreta. No será el espectáculo más grande porque será en Avilés, pero casi, casi.

También será inmersiva la charla de hoy con Nuno, de Grande Amore. ¿De qué hablaréis?

Pues a saber. Con Nuno siempre es todo un poco dispar y loco. En principio vamos a hablar del disco y a presentar el vídeo de Llagares, que es el videoclip que hice con tres temas.

En la canción en la que colaboráis, 'Una Muerte Ideal', hay ciertos momentos musicales y estéticos que recuerdan a imágenes religiosas. ¿Por qué optasteis por esto?

Pues la verdad es que yo no lo consideraba tan religioso, fíjate. Yo quería hablar de la muerte porque la inspiración viene de un personaje de Te di ojos y miraste las tinieblas de Irene Solà. En él, Margarida es una señora muy mayor que no le tiene miedo a la muerte, sino que la espera con ansia porque cree que va a ser el mayor orgasmo de su vida y que va a ser un éxtasis perpetuo. Lo imagina como algo maravilloso y me quise poner en su piel. Si pensase que la muerte fuese algo súper agradable, ¿cómo sería? De ahí salió la letra. Luego le encargué a Mapi que me hiciera algo en latín para que tuviese ese coro de ángeles. Era una referencia al principio de la película La gran belleza. Todo esto lo grabamos antes de que saliera el disco de Rosalía.

Entre su disco y la película de 'Los Domingos' parece que vivimos una vuelta de la religión. ¿Lo ves así?

Puede ser que haya más gente que hable de ella. Ahora hay toda una mirada al pasado, de referencias a los clásicos, para tocar un poco de tierra en una sociedad con tan poca autenticidad. Buscamos todo el rato cuestiones que nos den un punto de agarre para encontrar la autenticidad y quién somos.

Grabamos 'Una Muerte Ideal' antes de que saliera el disco de Rosalía Rodrigo Cuevas, artista

¿Por eso bebes tanto de la tradición?

Creo que eso también viene de ahí. Que tanta gente esté mirando a la tradición es por eso. Nos falta recuperar códigos compartidos, localismos... Cosas que nos unan en una capa de comunicación más a la gente que tenemos cerca.

Tu último disco se centra en la belleza. ¿Es algo que podemos definir siempre igual o es un concepto cambiante?

Creo que hay grandes consensos de belleza, como un paisaje. Kant decía que hay cosas que son bellas y cosas que son sublimes, que no hay que confundirlas y yo creo que muchas veces están en el mismo concepto para la gente. Pero luego, en lo humano, creo que el marco se va moviendo, que es el que da el canon de belleza. Ese sí que creo que se va moviendo y corremos detrás de él como si fuera el comecocos. El canon se tiene que mover, porque la belleza también tiene una parte de que es algo a encontrar, a lo que solo unos pocos pueden tener acceso. Tiene que ver mucho con el deseo e incluso con la envidia.

¿Hoy en día dónde podemos encontrar la belleza?

En muchísimas cosas gratuitas. En todo lo paisajístico para mí es súper fácil encontrar la belleza. La encontramos en relaciones personales, en cosas que no cuestan dinero como dos personas mayores queriéndose, una canción bonita, un paseo... Esos momentos son lugares en los que no hay por qué estar consumiendo. La belleza es todo lo contrario a la ambición, al ponerse retos o a la superación.

En 'La playa' hablas de la turistificación y del uso de "norte" como concepto genérico. ¿Crees que en el resto de España se ve a estas regiones como Asturias o Galicia como un lugar de escape sin atender a sus diferencias?

Sí, entienden que lo que es de verdad España es el centro. Entonces entienden el norte como ese lugar donde viven los que no pueden venir aquí a vivir, pero luego es el lugar a donde nos escapamos los que no pueden escapar del centro. Es una cosa totalmente desvirtuada.

Me encantaría hacer algo con Amaia Rodrigo Cuevas, artista

En este disco hay muchas colaboraciones. ¿Cuál fue la más especial?

La de Massiel. Ella ya dice que es la última canción que va a grabar y el último vídeo que va a hacer. Llevaba 20 años sin sacar una canción y fue muy especial.

¿Te quedó alguna pendiente o hay alguna que te gustaría hacer?

Sí, a mí me encantaría hacer algo con Amaia.

En estas colaboraciones combinas la música más tradicional con muchos géneros distintos. ¿Esto te permite llegar a más públicos?

Yo creo que sí. Este es un disco más fácil de escuchar y llega a otros lugares. A través de las colaboraciones quería acercarme un poco a los estilos de los otros artistas para que pudiera haber ese punto de encuentro entre lo que suelo hacer yo y lo que suelen hacer ellos.

Galicia tuvo mucho peso en tu carrera. ¿Te sientes más escuchado aquí?

Sí porque yo hice mucha música gallega y siempre estoy muy atento a lo que está pasando aquí, conozco a los artistas y siempre hago colaboraciones con artistas de Galicia. Creo que es un sitio que mira mucho para mí y yo miro mucho para Galicia.