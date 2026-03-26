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El ciclo Son Estrella Galicia regresa a las salas gallegas con artistas internacionales
Habrá conciertos en A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela o Vigo con nombres como Black Country New Road, Alizzz, Altın Gün, Pacífica, corto.alto, El Diablo de Shangai, CORTE! o Candelabro
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El ciclo de conciertos SON Estrella Galicia ha presentado su nueva temporada con más citas musicales en las principales ciudades gallegas. Las actuaciones recalarán en salas gallegas en A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela y Vigo con artistas ya confirmados como Black Country New Road, Alizzz, Altın Gün, Pacífica, corto.alto, El Diablo de Shangai, CORTE! o Candelabro.
Desde sus inicios en el 2009, el ciclo ha celebrado más de 1.500 conciertos con artistas como Nathy Peluso, Rosalía, León Benavente o Hinds antes de que alcanzaran fama mundial.
Su nueva programación seguirá combinando nombres consolidados con propuestas emergentes a la vez que pone el foco en la música en directo en salas. En esta ocasión, sumando las ubicaciones fuera de Galicia, forman parte más de 40 salas de cinco países y cerca de un centenar de conciertos.
Dentro del ámbito gallego, Alizzz actuará en la sala Mondo de Vigo este viernes y estará al día siguiente en Don Giorgio en A Coruña. Altin Gün recalará en la Capitol de Santiago el 15 de abril, mientras que Mori pasará por el Café Torgal de Ourense el 14 de mayo y al día siguiente por el Don Giorgio de A Coruña. El 16 estará en el Radar Estudios de Vigo.
Acabando el mes, el 29 de mayo Candelabro actuará en la Garufa de A Coruña, mientras que la misma ciudad acogerá el concierto de Black Country, New Road el 10 de junio en la Inn.
El concierto de Pacífica en el Torgal de Ourense el 4 de octubre y el de corto.alto en el Riquela de Santiago el 22 de ese mismo mes pondrán el broche final, por ahora, a la programación en Galicia.
Además, este año se celebrará la décima edición del SON Estrella Galicia Posidonia, que se anunciará próximamente y mantiene la colaboración con encuentros como Monkey Week, Canela Party, Sinsal, WOS, Underfest o Beat Out. Fuera del país, el proyecto de Estrella Galicia llega a distintos espacios internacionales como Paper Dress Vintage o Sebright Arms en Reino Unido; Bi Nuu o Gretchen en Alemania; Baby´s All Right en Estados Unidos o el Coliseu Porto Ageas en Portugal. También habrá citas en Alemania.
Todas las entradas están ya a la venta en la plataforma DICE y el ciclo seguirá anunciando nuevas confirmaciones en las próximas semanas.