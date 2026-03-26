El ciclo Son Estrella Galicia regresa a las salas gallegas con artistas internacionales

El ciclo de conciertos SON Estrella Galicia ha presentado su nueva temporada con más citas musicales en las principales ciudades gallegas. Las actuaciones recalarán en salas gallegas en A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela y Vigo con artistas ya confirmados como Black Country New Road, Alizzz, Altın Gün, Pacífica, corto.alto, El Diablo de Shangai, CORTE! o Candelabro.

Desde sus inicios en el 2009, el ciclo ha celebrado más de 1.500 conciertos con artistas como Nathy Peluso, Rosalía, León Benavente o Hinds antes de que alcanzaran fama mundial.

Su nueva programación seguirá combinando nombres consolidados con propuestas emergentes a la vez que pone el foco en la música en directo en salas. En esta ocasión, sumando las ubicaciones fuera de Galicia, forman parte más de 40 salas de cinco países y cerca de un centenar de conciertos.

Dentro del ámbito gallego, Alizzz actuará en la sala Mondo de Vigo este viernes y estará al día siguiente en Don Giorgio en A Coruña. Altin Gün recalará en la Capitol de Santiago el 15 de abril, mientras que Mori pasará por el Café Torgal de Ourense el 14 de mayo y al día siguiente por el Don Giorgio de A Coruña. El 16 estará en el Radar Estudios de Vigo.

Acabando el mes, el 29 de mayo Candelabro actuará en la Garufa de A Coruña, mientras que la misma ciudad acogerá el concierto de Black Country, New Road el 10 de junio en la Inn.

El concierto de Pacífica en el Torgal de Ourense el 4 de octubre y el de corto.alto en el Riquela de Santiago el 22 de ese mismo mes pondrán el broche final, por ahora, a la programación en Galicia.

Además, este año se celebrará la décima edición del SON Estrella Galicia Posidonia, que se anunciará próximamente y mantiene la colaboración con encuentros como Monkey Week, Canela Party, Sinsal, WOS, Underfest o Beat Out. Fuera del país, el proyecto de Estrella Galicia llega a distintos espacios internacionales como Paper Dress Vintage o Sebright Arms en Reino Unido; Bi Nuu o Gretchen en Alemania; Baby´s All Right en Estados Unidos o el Coliseu Porto Ageas en Portugal. También habrá citas en Alemania.

Todas las entradas están ya a la venta en la plataforma DICE y el ciclo seguirá anunciando nuevas confirmaciones en las próximas semanas.