Cierra La Disfrutona del Orzán, en A Coruña: "Hay veces que seguir luchando no tiene sentido"

La sala La Disfrutona del Orzán, en A Coruña, ha anunciado el fin de su actividad con un mensaje cargado de emoción en el que confirma su despedida definitiva.

El local bajará la persiana tras varios años de programación musical, con un último fin de semana de conciertos fijado para los días 27 y 28 de marzo.

Desde la organización explican que la decisión responde a una etapa que llega a su fin. "Hay que saber poner punto final a algunos sueños para empezar otros", señalan en el comunicado, en el que también reconocen el desgaste acumulado.

"Hay veces que seguir luchando no tiene sentido ni para la cabeza, ni para el cuerpo, ni para el corazón", añaden.

Durante su recorrido, la sala se consolidó como uno de los espacios de referencia para la música en directo en la ciudad.

En total, acogió más de 300 conciertos a lo largo de cuatro años abierta al público, además de un proyecto que se extendió durante seis años, dando cabida tanto a artistas emergentes como a nombres consolidados del panorama nacional.

El equipo destaca el valor de lo vivido y apuesta por nuevos caminos. "Cuando dejas ir algo que quieres mucho, llegan cosas que no habrían aparecido de otra forma" apuntan, subrayando la necesidad de "cuidarse y alejarse de lo que hace daño".

En su despedida, también han tenido palabras para el sector musical local. "Esperamos que el Ayuntamiento dé el apoyo y el reconocimiento prometido a las salas que quedan", reclaman, al tiempo que envían un mensaje de ánimo a otros espacios culturales de la ciudad.

Asimismo, han querido agradecer el trabajo de todas las personas implicadas en su trayectoria. "No es fácil trabajar en la noche ni en la música", recuerdan, mencionando a personal, artistas, técnicos y colaboradores que formaron parte del proyecto.

La sala invita ahora al público a compartir sus últimas jornadas de actividad. "Nos vemos estos dos últimos fines de semana de conciertos, especialmente el 27 y 28 para brindar por lo que fue y por lo que vendrá", concluyen, cerrando su mensaje con una declaración clara: "Viva la música en directo".