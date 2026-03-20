Vetusta Morla dará en A Coruña su único concierto en Galicia: será 7 de noviembre

Vetusta Morla ha anunciado su regreso a los escenarios en 2026 con una gira muy limitada que solo pasará por siete ciudades en toda España, entre las que se encuentra A Coruña, única parada en Galicia.

El grupo madrileño presentará Canciones de ida, su nueva propuesta musical, en un tour especial que arrancará en octubre y que incluye citas en Barcelona, Valencia, Pamplona, Málaga, A Coruña, Sevilla y Madrid.

El concierto en la ciudad herculina tendrá lugar el 7 de noviembre en el Coliseum, convirtiéndose en una de las fechas clave de la gira.

La exclusividad del recorrido refuerza el atractivo de la cita coruñesa, ya que será la única oportunidad para el público gallego de disfrutar en directo del regreso de una de las bandas más importantes del panorama nacional.

La gira comenzará el 2 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y finalizará el 21 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, con paradas intermedias en algunos de los principales recintos del país.

Las entradas podrán adquirirse en preventa el próximo 24 de marzo a las 12:00 horas, dirigida a la comunidad de seguidores Valientes, mientras que la venta general se abrirá el 26 de marzo a la misma hora a través de la web oficial del grupo.

El Coliseum, un complejo multiusos con 27 conciertos ya programados

El Coliseum de A Coruña encara 2026 con una potente programación musical que ya alcanza los 27 eventos confirmados, a los que se sumarán además las citas deportivas del Básquet Coruña, consolidando al recinto como uno de los grandes referentes culturales y de ocio del noroeste peninsular.

La agenda incluye actuaciones de artistas de primer nivel como Eladio Carrión, Amaia, Mikel Izal, Amaral, Hijos de la Ruina, Viva Suecia, OT, Rodrigo Cuevas, Dani Fernández, Iván Ferreiro, Dani Martín, Bad Gyal o Megadeth, entre otros.

El calendario se completa con nombres destacados como Pablo Alborán, Aitana, La Oreja de Van Gogh, Antonio Orozco, Tanxugueiras, Vetusta Morla, Melendi, Bryan Adams o Raphael, además de citas como Yandel Sinfónico, Carlos Rivera, Hombres G o Carolina Durante.