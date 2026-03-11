Víctor Manuel actuará en A Coruña el 12 de diciembre de 2026

Víctor Manuel regresará a A Coruña el próximo mes de diciembre, en concreto el día 12. El artista actuará en el Palacio de la Ópera dentro de su gira Solo a Solas Conmigo 2026 y de la mano del ciclo de conciertos Coruña Sounds.

El público podrá disfrutar de algunas de las nuevas canciones de Solo a solas conmigo junto a los clásicos de siempre. Así, los asistentes podrán corear Soy un corazón tendido al sol, Ay amor, El abuelo Vítor, Quiero abrazarte tanto, Planta 14, Solo pienso en ti o Asturias.

Las entradas ya están a la venta a través de Ataquilla.

El artista ha visitado A Coruña en varias ocasiones, ya que es muy querido en la ciudad y en Galicia en general. Precisamente, el artista estuvo en Santiago de Compostela hace unos días, donde hizo disfrutar al público con temas nuevos y de siempre.

Otros conciertos de Coruña Sounds

El concierto de Víctor Manuel se suma a los otros dos de Coruña Sounds ya confirmados. Uno de ellos es el de Megadeth, que actuará en el Coliseum el próximo 5 de mayo en el que será su único concierto en Galicia.

Considerada como una de las bandas más grandes de la historia del metal, pone fin a una trayectoria de 43 años con una actuación en la que hará sonar todos sus grandes himnos y los temas de su decimoséptimo y último álbum.

Alejandro Sanz visitará la ciudad herculina el 18 de julio. Consolidado como uno de los artistas españoles más influyentes a nivel internaciona, el compositor madrileño hará parada en A Coruña en el marco de su gira Y ahora qué.

El cantautor es, de hecho, uno de los artistas con más actuaciones en la ciudad, 12 de ellas en el Coliseum, y acumula casi 100.000 entradas vendidas para todos sus conciertos en la urbe, a los que ahora se suma el de julio de 2026.