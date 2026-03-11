El SON Estrella Galicia trae a A Coruña y Vigo a Alizzz, figura influyente del nuevo pop español

El proyecto musical cervecero SON Estrella Galicia suma a su programa a Alizzz, una de las figuras más influyentes del nuevo pop español. El artista catalán ofrecerá cuatro conciertos en Valladolid, Vigo, A Coruña y Santander en un formato de salas de aforo reducido que busca potenciar la cercanía con el público y convertir cada noche en una experiencia compartida.

Los conciertos tendrán lugar el jueves 26 de marzo (Valladolid, Porta Caeli), el viernes 27 de marzo (Vigo, Mondo Club), el sábado 28 de marzo (A Coruña, Don Giorgio) y el jueves 9 de abril (Santander, Escenario Santander).

Las entradas para Vigo y A Coruña ya están agotadas y las últimas disponibles para Valladolid y Santander se pueden conseguir en DICE. Para las ciudades gallegas existe la opción de inscribirse a una lista de espera en la misma plataforma.

La gira del cantante catalán se enmarca dentro de su segundo álbum, 'Conducción Temeraria', y tras el lanzamiento de 'Callaíto', su último single. Estos conciertos forman parte de un tour especial con el que Alizzz está recorriendo varias ciudades españolas proponiendo un directo más íntimo, en el que su universo sonoro —una mezcla de pop, rock y electrónica— cobra una nueva dimensión.

Será también un recorrido emocional por su trayectoria reciente. Tras años de éxitos como productor y colaborador clave de algunos de los nombres más importantes del panorama nacional, como C. Tangana, Rosalía, Amaia, Aitana o Rigoberta Bandini, Alizzz se ha consolidado como artista con voz propia, construyendo un repertorio generacional que conecta con una audiencia cada vez más amplia.

Este tour marca, además, el cierre simbólico de una etapa en su carrera: una gira de fin de ciclo en la que el artista revisita su camino reciente y refuerza la conexión directa con el público antes de abrir una nueva fase creativa. De esta forma, SON Estrella Galicia se alía con uno de los artistas más prolíficos de la escena nacional en estas cuatro noches únicas que tendrán lugar en Valladolid, Vigo, A Coruña y Santander en las próximas semanas.

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza icónica de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad. A lo largo de más de diecisiete años, esta propuesta ha evolucionado hasta convertirse en un referente indiscutible, extendiendo su actividad por todo el país y consolidando su presencia en escenarios internacionales como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal o Alemania.