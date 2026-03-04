Un músico argentino dona a la Cocina Económica los derechos de su canción 'Coruña, mi ciudad'

A Coruña no solo se vive, también se canta y se agradece. El compositor y cantante argentino Tito Moretti, afincado en la ciudad desde hace más de una década, ha decidido dar un paso más allá del homenaje sentimental y convertir su canción Coruña, mi ciudad en una herramienta solidaria.

El artista ha formalizado la cesión del 50% de los derechos de autor que genere la obra a la Cocina Económica, con el objetivo de contribuir económicamente a la labor que la entidad desarrolla en favor de las personas más vulnerables.

Moretti llegó a Galicia en 2003, tras una extensa trayectoria musical iniciada en Argentina en 1976. Socio de SADAIC desde ese mismo año, el compositor ya contaba con reconocimiento internacional antes de instalarse en España. Entre sus trabajos más destacados figura 'Señora Engáñelo', interpretada por el cantante canario José Vélez, que alcanzó notable repercusión fuera de su país.

Su aterrizaje en A Coruña se produjo gracias al contacto con los hermanos Bono, músicos residentes en Monte Alto y vinculados al ámbito cultural gallego.

Aquella primera acogida marcó el inicio de una relación estrecha con la ciudad, aunque posteriormente residió también en Murcia y en Benalmádena. Desde 2012, A Coruña se convirtió en su hogar estable.

Ese mismo año escribió la letra de Coruña, mi ciudad, un tema nacido del agradecimiento personal y de la admiración por la labor social que conoció de cerca desde su llegada.

A través de amigos músicos supo del trabajo que realizaba la Cocina Económica de A Coruña, visitó sus instalaciones y conoció a sus responsables. "Gente de corazón noble y solidario", resume.

Continúa componiendo

La música del tema fue compuesta por el argentino Aldo Mauricio Visconti, radicado en Barcelona, donde se llevó a cabo la grabación, mezcla y masterización en un estudio profesional.

Visconti, socio de SGAE, puso sonido a los versos de Moretti, dando forma definitiva a una canción que el autor ha interpretado en distintas ocasiones en la ciudad.

La cesión de derechos ya ha sido entregada formalmente a los actuales directivos de la entidad benéfica. El compositor renuncia a percibir la mitad de los ingresos que genere la obra para que sean destinados íntegramente a la institución, en un gesto que busca transformar la cultura en ayuda concreta.

Actualmente, Moretti continúa componiendo para artistas de México, Colombia y Argentina, mientras prepara nuevas actuaciones en A Coruña para presentar su repertorio más reciente.

Su petición es clara: que la canción se difunda y suene. Porque cada reproducción puede traducirse en recursos para quienes más lo necesitan.