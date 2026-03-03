Tanxugueiras presentará en A Coruña su nuevo álbum: será su único concierto en Galicia este 2026

Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro anuncian su regreso a los escenarios con un concierto especial en A Coruña: presentarán su nuevo álbum el 17 de octubre en el Coliseum. Tanxugueiras celebra de esta forma su décimo aniversario marcando un antes y un después en la música tradicional gallega.

Las entradas estarán disponibles desde las 12:00 horas de mañana miércoles en la página web oficial de Tanxugueiras.

El directo, que será la única oportunidad de ver el grupo en Galicia a lo largo de 2026, se presenta como un concierto único y exclusivo. Y es que más allá de celebrar sus diez años sobre los escenarios, esta actuación marca un momento profundamente simbólico en su trayectoria: el estreno en directo en el país de su cuarto trabajo discográfico, O Cuarto.

Este álbum, producido junto con Iago Pico y Gabi Fernández, refleja la evolución artística del trío hacia una propuesta más madura y reafirma su compromiso con la lengua y el folclore gallegos, pilares esenciales de su identidad.

Las artistas regresan además al Coliseum donde hicieron historia con el cierre de la gira Diluvio en 2023 al ser el primer grupo gallegohablante que colgaba el cartel del sold out en el recinto, en el que reunieron cerca de 9.000 personas.

Así, Tanxugueiras se reencuentra con su público en A Coruña en lo que promete ser "un momento musical, cultural y comunitario de máxima intensidad". La cita en el Coliseum simboliza mucho más que un concierto: será una noche concebida para compartir, emocionarse y conmemorar diez años de historia, además de marcar el comienzo de una nueva etapa para el trío que revolucionó la música gallega.

Grandes conciertos en el Coliseum

