Ofrecido por:
Pulpa, ganadores de la cuarta edición de Onda Chicha: "Nos gusta la mezcla de emociones"
El rock alternativo del grupo de Narón se ha convertido en el cuarto ganador de la iniciativa, en una convocatoria que contó con un récord de participación del público
Más información: Why Not?, terceros ganadores de Onda Chicha: "La música sirve para escapar un poco del estrés"
La cuarta edición de Onda Chicha ya tiene su grupo ganador. Músicos con una sólida trayectoria musical en el panorama gallego, Julián (al bajo y vocalista), Nelson (vocalista y guitarra acústica), Serxio (al teclado), Eric (a la guitarra) y Alberto (a la batería) forman el grupo Pulpa.
Su propuesta de rock alternativo, con influencias post-punk, se ha interpuesto a las otras ocho bandas participantes de esta nueva edición donde los votos del público se multiplicaron, alcanzando un total de 2.256 votos, la cifra más alta registrada hasta el momento. Este reconocimiento llega tras la publicación del grupo naronés de su primer LP, Ritmos del nuevo mundo, en 2025. Julián, bajista y vocalista del grupo, habla con Quincemil para hacer un recorrido sobre la trayectoria del grupo y sobre este premio.
¿Cómo fueron los inicios de Pulpa?
Nació en 2024 tras la extinción de un proyecto anterior que tuvimos durante algunos años (Maneida), y es curioso, porque nació estando la banda inmersa en la grabación de lo que ahora es nuestro primer LP. Ya desde los años de la pandemia las canciones, el estilo, las inquietudes, incluso el idioma a la hora de expresar nuestra música estaba cambiando, y ya sentíamos que estábamos en otra fase y que el proyecto ya no era el mismo. Fue el impulso final de Guille Mostaza, nuestro productor, lo que acabó por desembocar en lo que somos ahora, Pulpa.
Os caracteriza un sonido de rock alternativo, con influencias post-punk. ¿Tenéis alguna banda o cantante que os inspire?
La verdad es que al ser cinco miembros, los gustos son muy dispares, lógicamente el nexo común es que nos gusta el Rock en muchas variantes, por poner algún ejemplo de bandas que nos han influenciado desde siempre están Radiohead, pasando por Arctic Monkeys o Nirvana, pero ciñéndonos a la época actual con Pulpa, teníamos muy presente el sonido Post-Punk de bandas como The Cure, el disco Disintegration fue nuestro faro en la preproducción del disco sobre todo en cuanto a sonido, aunque el acabado final no sea muy parecido (risas). Y, en cuanto a actitud, hay influencias de grupos actuales que coquetean con el Punk como pueden ser Idles o Alcalá Norte.
En octubre del año pasado sacabais a la luz vuestro primer álbum, Ritmos del nuevo mundo. ¿Cómo ha sido el proceso de creación?
Ha sido un proceso largo pero muy bonito. Muchas canciones ya habían nacido durante la pandemia por lo que imagínate… No fue hasta 2024 cuando nos decidimos a “pegarnos el capricho” de ir a grabar a un estudio y trabajar con un productor, y la elección del mismo fue todo un acierto.
Grabamos en los estudios ÁlamoShock de Madrid con Guille Mostaza (productor de bandas como Niña Polaca, Cometa, Jordana B, y un largo etc.), un referente vaya…Fueron 10 días en su casa, con su familia, que nos acogió estupendamente.
Íbamos con mucho respeto y cierto miedo por si las cosas no salían como pensábamos, pero enseguida Guille nos quitó toda esa sensación y supo sacar lo mejor de nosotros y de las canciones, dándole todo el sentido del mundo a temas que en principio no parecía que pegaran unos con otros. Y lo que es más importante disfrutando de todo el proceso a tope, toda una experiencia la verdad.
¿Qué buscáis transmitir en vuestra canciones?
Lo primero de todo creemos que lo más importante es que la gente que te escuche se quede con algún tipo de emoción, la que sea, puede ser desde una canción para reflexionar, una canción para gritar y desahogarse, otra para cantarle al desamor, para protestar, para homenajear a tus seres queridos, lo que sea pero que no deje indiferente, que impacte.
¿Y en vuestro directo?
Desde el punto de vista técnico/sonido intentamos que las canciones suenen lo máximo posible a lo grabado en el LP, cosa nada fácil por supuesto, lo intentamos, pero sin perder la esencia del directo.
No es lo mismo escuchar un disco en casa, tú solito, que ir a un concierto donde normalmente la gente busca otras sensaciones. Por regla general, el directo de Pulpa a la gente le sorprende ya que son temas muy dispares, pero la actitud siempre está ahí.
Mola mucho pasar de estar saltando, bailando, gritando con una canción, a de repente, sentir que el público se queda atentísimo con una canción más intimista o reflexiva, nos gustan las mezclas de emociones.
¿Qué supuso para vosotras ganar la cuarta edición de Onda Chicha?
No somos mucho de presentarnos a eventos de este tipo, pero nos llamó mucho la atención el proyecto de Onda Chicha, y pensamos, ¿por qué no? Y mira al final pudimos ganar esta convocatoria con el apoyo de mucha gente.
El nivel de las bandas y artistas, su variedad, es importante, y que te reconozcan de alguna forma lo que haces, siempre es un chute de moral. Además, es una estupenda oportunidad para conocer a gente nueva, nuevos proyectos musicales, y quien sabe quizá colaborar con alguno compartiendo algún bolo.
En esta edición, el voto popular se duplicó, ¿cómo habéis sentido el apoyo del público en vuestro proyecto?
Muy agradecidos y, sobre todo, muy sorprendidos por el apoyo conseguido. Reconocemos que no solemos prodigarnos mucho en el tema RRSS, marketing, somos un poco desastre en ese aspecto, pero el ver que de repente hay gente que le gusta lo que haces y te da ese apoyo y empuje, es muy reconfortante y nos da impulso para seguir con el proyecto con muchas ganas.
Este 2026 se celebrará el Chichafest en la Sala Capitol con las tres bandas ganadoras, ¿cómo lo afrontáis?
¡Ganas! Sería un puntazo poder tocar en la Sala Capitol, un lugar emblemático, se erizan los pelos, la verdad. Ojalá, ojalá poder estar en la final y compartir experiencias con otras bandas tan talentosas. Lo daremos todo para llegar, y si no llega, pues no pasa nada, a seguir disfrutando de la música.
Pasar esta convocatoria ya ha sido una buena experiencia y estamos muy agradecidos por la oportunidad.