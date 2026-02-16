Mar de Fondo y la Orquesta Sinfónica de Galicia unen fuerzas en "Percebeiro", un homenaje al mar

La banda gallega Mar de Fondo y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) estrenarán el próximo mes de marzo Percebeiro, una de las piezas más ambiciosas en la trayectoria del grupo. El videoclip verá la luz el 12 de marzo en el canal oficial de YouTube de la formación, mientras que el tema estará disponible en plataformas digitales a partir del día 13.

La canción supone el segundo adelanto de Lo llamaban Rock and Roll, el cuarto trabajo de estudio de Mar de Fondo, previsto para abril. Tras la publicación de Bailando con las ratas, la banda continúa desvelando el universo sonoro de un álbum que reafirma su ADN rock, pero que amplía su horizonte narrativo y musical.

Un tributo a la gente del mar

En esta ocasión, el grupo dirige la mirada hacia el océano como territorio vital, cultural y emocional. Percebeiro nace como un homenaje directo a quienes viven del mar, tomando como símbolo la figura del percebeiro: hombres y mujeres que desafían a diario las mareas y el riesgo en uno de los oficios más duros que existen.

La canción retrata el respeto, el sacrificio y la tradición que acompañan a estos trabajadores, así como el vínculo profundo que los une al mar, no solo como sustento, sino como herencia e identidad. El tema pone voz a esa mezcla de peligro, orgullo y pertenencia que se transmite de generación en generación.

Rock y sinfónica, un salto artístico

Desde el punto de vista musical, Percebeiro marca un punto de inflexión. A la base rock característica de Mar de Fondo se suma una poderosa dimensión orquestal que intensifica la carga emocional del tema y lo convierte en una de las composiciones más complejas y evocadoras del disco.

El proyecto cuenta además con la colaboración del multiinstrumentista Abraham Cupeiro, reconocido internacionalmente por su labor de recuperación y construcción de instrumentos históricos. Su aportación aporta una textura sonora singular, fusionando tradición y modernidad en una producción que aspira a trascender lo estrictamente musical.

La grabación conjunta con la Orquesta Sinfónica de Galicia supone, para la banda, un hito en su carrera: un paso adelante tanto en lo artístico como en lo emocional, al trabajar con una de las instituciones musicales más prestigiosas del país.