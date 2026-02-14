Un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña rendirá homenaje a la música de John Williams

La Orquesta Sinfónica de Galicia dará un concierto especial, el próximo viernes 27 de febrero, a las 20:00 horas en el Palacio de la Ópera de A Coruña, en el que interpretará las mejores composiciones de John Williams.

Bajo el nombre 'Summon the Heroes', la OSG ofrecerá un programa dedicado al compositor de bandas sonoras más laureado. El repertorio incluirá algunas de las bandas sonoras más reconocibles y emocionantes del compositor, con títulos como 'Summon the Heroes', 'Munich', 'Tiburón', 'El patriota', 'Harry Potter', 'Jurassic Park', '1941', 'La lista de Schindler', 'Encuentros en la tercera fase' y 'Star Wars'.

Además, el concierto contará con la narración del actor de doblaje Salvador Vidal y combinará música y cine para recorrer el universo sonoro de Williams desde una perspectiva cercana y narrativa.

Las entradas están a la venta a partir de 14 euros a través de Ataquilla, en la taquilla de la plaza de Ourense y en la taquilla del propio Palacio de la Ópera.

"Nuestra alcaldesa, Inés Rey, nos ha encomendado la diversificación de la oferta musical de la OSG, apostando por llegar a nuevos públicos con programas que exploren colaboraciones estratégicas y repertorios populares como el de John Williams", señaló Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Salvador Vidal es conocido por poner voz en español a intérpretes como Liam Neeson o Ed Harris. Conducirá al público a través de un guion de Jordi Cos, reivindicando la idea de la música como gran héroe.