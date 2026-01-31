El Réquiem de Mozart llega a A Coruña en febrero

El 22 de febrero de 2026, el Palacio de la Ópera acogerá 'Réquiem de Mozart – Hacia el paraíso', una experiencia que reunirá a la orquesta de instrumentos originales Barucco y al Barucco Vokalensemble. Las entradas ya están a la venta

El próximo 22 de febrero, A Coruña acogerá Réquiem de Mozart – Hacia el paraíso, una experiencia musical de gran carga espiritual que reunirá a la orquesta de instrumentos originales Barucco y al Barucco Vokalensemble, dirigidos por Heinz Ferlesch. Las entradas están a la venta en la web de Ataquilla.

Concebido como un viaje sonoro entre el recogimiento y la trascendencia, el programa propone al público una inmersión emocional que culmina con el Réquiem en re menor, KV 626, de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las obras más conmovedoras de la historia de la música sacra.

El recorrido parte del silencio del canto gregoriano y avanza por piezas corales a cappella de enorme simbolismo, como Da pacem Domine de Arvo Pärt o Immortal Bach de Knut Nystedt, creando un diálogo intenso entre tradición y modernidad.

Las obras sacras de Mozart —el Exsultate, jubilate, luminoso y optimista, con la soprano Miriam Kutrowatz, y el delicado Ave verum corpus— preparan el terreno para el gran momento final: el Réquiem, una pieza que resume como pocas la reflexión sobre la muerte, la esperanza y la trascendencia.

Desde sus orígenes, la música religiosa ha acompañado al ser humano en los grandes momentos de la existencia, ayudándole a afrontar el misterio de la muerte. En la música sacra de Mozart, la tensión entre lo terrenal y lo trascendente está siempre presente: angustia, dolor y duda se transforman en esperanza, fe y consuelo a través de una escritura musical de extraordinaria intensidad dramática y profundidad emocional.

Barucco by Theresa Pewal

Barucco Vokalensemble

Este concierto reunirá a la orquesta de instrumentos originales Barucco y al Barucco Vokalensemble. Con la fundación de Barucco Vokal se hace realidad un deseo largamente acariciado: la creación de un nuevo socio musical en forma de un conjunto vocal integrado por especialistas nacionales e internacionales. El ensemble está concebido para asumir tanto las tareas solísticas como las partes corales de las obras interpretadas, garantizando una flexibilidad artística y una excelencia estilística acordes con las exigencias del repertorio.

Barucco

Barucco es uno de los principales conjuntos austríacos especializados en interpretación históricamente informada. Fundado por el director Heinz Ferlesch y el oboísta Andreas Helm, es, junto al Chamber Orchestra of Europe, el “ conjunto residente” para original klang de classic.Esterhazy.

El conjunto es un habitual socio artístico en ciclos y escenarios de prestigio como el Wiener Konzerthaus, el Brucknerhaus Linz y el Festspielhaus St. Pölten, así como en la Haydnregion Niederösterreich, las Internationalen Barocktage Stift Melk, los Tiroler Festspiele Erl y el Attergauer Kultursommer.

La actividad artística de Barucco se basa en los grandes pilares del repertorio orquestal y vocal del Barroco y el Clasicismo, en conciertos con solistas de primer nivel y en formatos participativos como Sing on Stage, que buscan una relación directa y viva con el público.

Este programa ha sido presentado con gran éxito en salas como el Brucknerhaus Linz y el Festspielhaus St. Pölten, recibiendo elogios tanto del público como de la crítica especializada.

Ahora llega al Palacio de la Ópera de A Coruña el próximo 22 de febrero. Las entradas están a la venta en la web de Ataquilla.