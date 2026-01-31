Los grandes conciertos que acogerá A Coruña en febrero de 2026: Miguel Ríos, Baiuca o Amaral

Estos son todos los grandes conciertos que acogerá A Coruña en febrero de 2026

Se acerca el segundo mes del año y, con este, un amplio repertorio de conciertos para todos los gustos en A Coruña. Y es que la ciudad herculina tiene una amplia agenda de eventos musicales este 2026... y todavía queda mucho por confirmar.

Desde la fusión de electrónica y tradición gallega con Baiuca; pasando por el mejor pop y rock español con Amaral, Miguel Ríos o Efecto Pasillo; y terminando con el alt-country estadounidense de Jeff Tweedy. En Quincemil te lo contamos todo.

6 de febrero: Baiuca

Baiuca actuará en la Sala Pelicano de A Coruña el 6 de febrero baiucamusic

El viernes 6 a las 21:00 horas empezamos el mes con un concierto inédito de Baiuca, conocido por fusionar magistralmente sonidos electrónicos y tradicionales. Traerá hasta la sala Pelícano su espectáculo Fin do Barullo, con el que cerrará su gira por todo lo alto.

El artista de Catoira pone fin a la presentación de su último álbum de estudio, Barullo, con un show en directo en el que estará con su banda al completo, y a la que además se sumarán varios invitados especiales.

Las entradas se pueden conseguir en dice.fm desde 24,20 euros. ¡No te pierdas esta despedida de gira irrepetible!

7 de febrero: Mikel Izal

El artista Mikel Izal

El sábado 7 a las 21:00 horas será el turno de Mikel Izal de subirse al escenario del Coliseum herculino.

Su parada en A Coruña será uno de sus últimos shows de su gira El Miedo y El Paraíso, donde interpretará en directo las canciones de su primer disco en solitario -como El miedo, El grito o El presente- y las de su etapa como vocalista y compositor de IZAL.

Las últimas entradas están disponibles en tickets.oneboxtds desde 42 euros. Será una de las últimas oportunidades para poder disfrutar de la voz de Mikel Izal en directo durante un tiempo. ¡No te lo pienses más!

8 de febrero: Jeff Tweedy

Cartel que anuncia el concierto de Jeff Tweedy en A Coruña. Quincemil

El domingo 8 a las 21:00 horas tendrá lugar el concierto An Evening with JEFF TWEEDY, una esperada cita para los amantes del rock y alt-country contemporáneo que se podrá disfrutar en el Teatro Colón.

El fundador y líder de Wilco se presentará en la ciudad herculina como parte de su gira de presentación de su trabajo en solitario, Twiling Override. En este espectáculo también repasará varias canciones de las bandas que forman parte de su trayectoria musical: Wilco y Uncle Tupelo.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 25,92 euros.

13 de febrero: Malmö 040

El grupo Malmö 040 actuará en la ciudad herculina este mes

El viernes 13 a las 20:30 horas llega a la sala Inn una de las bandas revelación que más están sonando en España: Malmö 040.

Llegan a la ciudad herculina con su Los De Siempre Tour, un recorrido nacional en el que estarán presentando en directo las canciones del álbum Cuando Éramos Felices Sin Saberlo, un disco que fusiona la fuerza, nostalgia y espontaneidad que define a Malmö 040 como formación.

Las últimas entradas están disponibles en ticketrona.com desde 23 euros.

15 de febrero: Jeanette

La artista Jeanette actuará en PALEXCO este mes

El domingo 15 a las 19:00 horas será el turno de Jeanette de presentarse en el Auditorio Gaviota de PALEXCO para celebrar por todo lo alto su 50 aniversario de trayectoria musical.

Un emocionante encuentro con la figura del pop melódico que sigue conquistando generaciones. Sus temas Por qué te vas y El muchacho de los ojos tristes han resurgido entre las últimas generaciones, haciendo de Jeanette una ídola atemporal.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 52,80 euros.

21 de febrero: Amaral

Imagen promocional del nuevo disco de Amaral. Cedida.

El sábado 21 a las 21:00 horas aterriza en el Coliseum uno de los duetos de pop-rock más importantes de la escena musical española: Amaral.

Los artistas Eva Amaral y Juan Aguirre se embarcan en su Dolce Vita Tour y harán una parada única en los escenarios herculinos, donde presentarán sus nuevas canciones y repasarán sus éxitos atemporales que siguen sonando en la actualidad con las nuevas generaciones.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 45,36 euros. ¡No te lo pienses más y hazte con ellas antes de que se agoten por completo!

21 de febrero: Miguel Ríos

El cantautor Miguel Ríos llegará al Teatro Afundación para celebrar sus 65 años de trayectoria

El sábado 21 a las 21:00 horas tenemos una cita en el Teatro Colón con Miguel Ríos y su gira El último vals, un recorrido que lo llevará por los mejores teatros de España durante el 2025 y 2026.

Este cantautor de rock sigue derrochando energía con cada directo que da. Tras el lanzamiento de su álbum, El último vals, planea estar recorriendo escenarios españoles hasta finales de año. ¿Estás listo para volver a escuchar y cantar en directo La puerta de Alcalá y otros de sus éxitos?

Las entradas ya han sido agotadas.

27 de febrero: Efecto Pasillo

El grupo Efecto Pasillo llega a la ciudad herculina con su nueva gira

El viernes 27 a las 20:30 horas podremos disfrutar de un espectáculo de Efecto Pasillo en el Teatro Colón, donde presentarán su nueva y brillante gira Oro y Diamantes.

El grupo pop que tuvo su gran estallido en 2010 vuelve con más fuerza que nunca a los escenarios con esta gira nacional en la que recordarán junto a su público más fiel sus éxitos atemporales, como Pan y mantequilla o No importa que llueva; y sus nuevos temas, como Buen Café.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 24,84 euros.

27 de febrero: Taburete

Taburete @taburetegram

El viernes 27 a las 20:00 horas es el turno de Taburete de presentarse en la sala Pelícano para ofrecer a la ciudad herculina una noche inolvidable.

Tras una pausa en su carrera musical, Taburete vuelve con más fuerza que nunca para presentar su nuevo álbum y gira nacional: El perro que fuma. En este nuevo trabajo perfilarán su madurez musical, eso sí, sin perder la esencia que tan bien los ha definido con temas como Sirenas o 5 Sentidos.

Las entradas ya están agotadas.

28 de febrero: Café Quijano

Café Quijano. Cávea Producciones

El sábado 28 a las 20:30 horas se podrá disfrutar de una cita inédita con Café Quijano en el Palacio de la Ópera, donde aterrizan para presentar su Miami 1990 Tour.

Con este nuevo álbum, Café Quijano continúa con el sonido noventero que ya habían establecido con La Taberna del buda y Manhattan. El grupo que logró enamorar a varias generaciones y llegó a colaborar con grandes nombres como Joaquín Sabina o The Black Eyes Peas regresa a los escenarios. ¿Te lo vas a perder?

Las entradas están casi agotadas. Hazte con ellas en Ataquilla.com desde 38,66 euros.

28 de febrero: Yerai Cortés en el Teatro Colón

Cartel de la actuación de Yerai Cortés en el Teatro Colón.

El sábado 28 a las 21:00 horas cerramos el mes de grandes conciertos en el Teatro Colón con el guitarrista y compositor Yerai Cortés, una de las voces más importantes del flamenco actual.

El autor, quien ha colaborado con grandes nombres como C. Tangana o Israel Fernández, se presenta en los escenarios coruñeses con una de sus propuestas más íntimas y personales, haciendo de este espectáculo algo inolvidable.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 30,24 euros. ¡Date prisa y hazte ya con ellas, pues se están agotando rápidamente!

