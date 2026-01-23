Borja Niso trae a A Coruña su tributo a Ludovico Einaudi en el Teatro Colón

El sábado 9 de mayo, a las 20:30 horas, el Teatro Colón de A Coruña acogerá por primera vez en la ciudad Ludovico Musical Experience, el espectáculo del pianista Borja Niso, considerado el mejor tributo a Ludovico Einaudi de España.

Una propuesta escénica de 120 minutos de duración que combina música, emoción y una historia capaz de cautivar al público desde el primer minuto.

Las entradas están a la venta desde hoy en Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 22 y los 32 euros más gastos, según el sector.

El espectáculo regresa tras el éxito de sus tres primeras temporadas, incorporando nuevos temas y nuevas proyecciones que prometen sorprender incluso a quienes ya lo han vivido.

Ludovico Musical Experience es un espectáculo innovador de piano y cello teatralizado, con música, voz, danza y proyección sincronizada, en el que el alma del pianista, interpretada por Cristina Gatell, su espíritu, a cargo de María Montes, y su voz interior, representada por Beatriz Villar, interactúan con el público creando una atmósfera íntima, mágica y envolvente.

La trayectoria de Borja Niso es uno de los pilares emocionales del espectáculo. Hace apenas ocho años, con 35 años y sin conocimientos previos de piano ni solfeo, descubrió su pasión por la música, abandonó su vida anterior y decidió perseguir su sueño de emocionar a los espectadores a través del piano. Con el cierre de esta gira, el artista busca inspirar al público a descubrir su propósito y atreverse a luchar por sus sueños.

El concierto está organizado por Cávea Producciones y Get In-Syntorama, con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña.