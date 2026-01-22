Riazor vivirá un concierto en gallego para exigir que el Dépor sea "da Coruña"

Cartel del concierto en gallego de Aquí tamén se fala para exigir que el Dépor sea "da Coruña" Aquí tamén se fala

El próximo domingo la música en gallego sonará en el exterior del estadio de Riazor. La iniciativa Aquí tamén se fala organiza un concierto sorpresa dentro de su campaña para que el club blanquiazul actualice su nombre a la toponimia gallega bajo el lema "O Dépor é da Coruña".

La actuación será ante la puerta 4 del estadio, aunque los organizadores advierten que "se cando chegas non ves escenario, non te estrañes... as sorpresas son así". El artista invitado no ha sido confirmado, aunque el cartel promocional deja ver una silueta que invita a pensar que Grande Amore sea quien actúe a las puertas de Riazor.

El cantante fue uno de los artistas que participó en la edición del 2024 del festival Aquí tamén se fala.

En un comunicado, desde la iniciativa explican que "no curso próximo o Deportivo celebra o seu 120 aniversario. A lei de normalización lingüística leva en vigor desde hai máis de catro décadas. Por estas razóns, todos os institutos públicos da Coruña asinaron un manifesto conxunto encoraxando o Dépor a correxir o topónimo deturpado da cidade".

Además, los estudiantes coruñeses regalarán el próximo domingo otros 10.000 colantes que se suman a los 30.000 ya repartidos por la campaña.