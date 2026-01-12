De Vacas celebra su décimo aniversario en A Coruña con 'Vacanal Sinfónica'

El grupo De Vacas traerá a A Coruña un concierto muy especial con motivo de su décimo aniversario. El espectáculo, titulado Vacanal Sinfónica, forma parte del calendario cultural de la Deputación da Coruña y se celebrará el 7 de febrero a las 20:00 horas en el Teatro Colón.

Las entradas saldrán a la venta próximamente, con precios que oscilarán entre los 4 y 10 euros.

En la presentación de esta mañana, la diputada de Cultura, Natividade González, expresó su "gran satisfacción" por iniciar el año anunciando un evento de estas características y poder celebrarlo "en un marco como el Teatro Colón".

Acompañada por las integrantes del grupo Faia Díaz, Paula Romero, Inés Salvado y Guille Fernández, González aseguró que es "un privilegio poder compartir, como institución, un momento como este, el décimo aniversario de un grupo ya consolidado y con una base de fan fiel".

Respecto al espectáculo, la diputada afirmó que "no va a defraudar a sus seguidores" y destacó que el escenario se vestirá de gala con grandes músicos y músicas.

Por su parte, Guille Fernández explicó la concepción creativa del concierto: "En nuestra trayectoria nos hemos caracterizado por desvestir las canciones. Ahora lo que hacemos es lo contrario: vestirlas con arreglos de Lucas Rei para un formato especial, que contará con un coro de sesenta personas, el Coro da Ra, un cuarteto de cuerdas y otro de viento".

Las integrantes Faia Díaz, Paula Romero e Inés Salvado destacaron la parte emocional de Vacanal Sinfónica, que no solo celebra los diez años de trayectoria del grupo, sino que también supone un reencuentro con personas muy queridas, como el Coro da Ra, "una gran familia y también el lugar donde nos conocimos", añadieron.