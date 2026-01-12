El Chorus 2026 reúne en A Coruña a más de 630 cantantes en un concierto por la Paz

La noche del domingo terminó en A Coruña con un multitudinario concierto por la paz. El Chorus 2026 reunió en el Coliseum a más de 630 cantantes, entre los que estuvieron miembros de la Sinfónica de Galicia, la Orquestra Xove y artistas como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho.

La actuación, centrada para mostrar el trabajo de los centros educativos de la ciudad y las voces coruñesas más jóvenes, busca situar la música como herramienta de aprendizaje y transmisión de valores.

Sobre el escenario estuvieron agrupaciones como la Orquestra Sinfónica de Galicia, la Orquestra Xove, el Coro Xove de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio de A Coruña, el Coro MiniGaos y el DCoro Gaos Novo y Coro Gaos. El repertorio incluyó temas de Disney y del musical The Greatest Showman, además de canciones de Michael Jackson, Lionel Richie y Coldplay.

Como componente solidario, el concierto contó con recogida de material escolas en las puertas del Coliseum para la Escola Coruña de Senegal, coordinada por Ecodesenvolvemento Gaia.

El concierto contó con la intervención de la alcaldesa, Inés Rey, que subrayó que este "non é só un concderto, senón a verdadeira imaxe da cidade" en una iniciativa que busca "ir máis alá dun escenario e dun día concreto, para formar parte da identidade dunha Coruña que promova desde a educación, os valores, e a Paz para as persoas".

Asimismo, Rey señaló que este fue "un canto construído coas voces de quen representa o presente, pero sobre todo o futuro: as nenas, os nenos, as mozas e os mozos que terán que construír un mundo mellor", destacando que "a través da música aprendemos a escoitar, a cooperar e a entender que cada voz é importante, pero que só xuntas crean algo verdadeiramente fermoso".