El Coliseum de A Coruña en el top 3 de recintos de conciertos a nivel nacional: "Y el 60 mundial"

El Coliseum vivió en 2025 un auténtico récord de conciertos, con nombres como Joaquín Sabina, Quevedo, Morad, Manuel Turizo o David Bisbal. Un recinto que en tan solo seis años se ha consolidado como un referente a nivel nacional, ocupando el tercer puesto de España en número de asistentes, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

Alrededor de 360.000 personas visitaron el Coliseum en 2025, el doble que en 2019. "Para hacernos una idea, el Movistar Arena cerró con 390.000", explicaba el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, que esta mañana celebraba los resultados anuales del recinto coruñés.

"En cuanto a facturación, a nivel mundial ocupa el puesto 60, de una lista de 200", añadió Castro acompañado por Javier Rodríguez, director del espacio. Y es que el Coliseum ha ingresado en los pasados doce meses un total de 14 millones de euros en entradas.

Todo ello sin olvidarnos del ámbito deportivo. En este caso, gracias al Basket Coruña, nos posicionamos en "el top 5" de espectáculos deportivos a nivel estado. El Coliseum ha demostrado que es capaz de pasar de una pista de baile a una cancha de baloncesto en cuestión de 24 horas, convirtiéndose así en un referente también en el deporte.

Pero para entender estas distinciones hay que hablar de cifras. Y es que durante 2025 se celebraron en el Coliseum un total de 55 eventos y 76 funciones (musicales o espectáculos que duran más de un día), que reunieron a más de 360.000 espectadores, el doble que en 2019.

La media fue de 6.500 personas por evento, cifras que sitúan al Coliseum en niveles "comparables a recintos como el Navarra Arena o el Príncipe Felipe", siendo estos los competidores más directos según Javier Rodríguez.

Varios sold out

A Coruña recibió asistentes de toda Galicia. Un total de 14 eventos alcanzaron el sold out, según los datos facilitados en el balance. Quevedo protagonizó uno de los hitos del año con 21.000 asistentes.

La comparación con 2019 resulta especialmente significativa: de 19 eventos entonces, se ha pasado a 55 en la actualidad. Además, la distribución de la programación refleja un equilibrio sólido: 51 % conciertos, 36 % eventos deportivos, 12 % espectáculos y un 1 % de otros formatos.

14 millones de euros en facturación

El motivo por el que el Coliseum se haya posicionado en el puesto 60 a nivel mundial es su beneficio. En total, 333.000 personas adquirieron una entrada, generando 14 millones de euros de facturación, "lo que sitúa al Coliseum entre los 60 primeros recintos del mundo en venta de entradas", explicó.

"Como referencia, el Palau Sant Jordi facturó 28 millones el pasado año", señaló Rodríguez.

El nuevo ciclo arrancó simbólicamente con Lenny Kravitz, marcando un cambio de formato, y reforzó la presencia femenina para 2026 con artistas como Amaia, Bad Gyal y Aitana.

Referente deportivo a nivel estatal

La dimensión deportiva del Coliseum también fue puesta en valor, con el apoyo institucional y del baloncesto, que ha permitido convertir el recinto en un referente nacional, situándolo en el top cinco de recintos de espectáculos deportivos en España. Más de 5.000 personas acuden de media a cada partido, reforzando el valor cualitativo del proyecto.

Desde el ámbito institucional, se destacó además el impulso de las administraciones públicas. De los 82 eventos del programa Conciertos do Xacobeo, 35 se celebraron en A Coruña, nueve de ellos en el Coliseum, concentrando alrededor del 10 % del público total.

Ambición de futuro

Es todo un mérito el aumento del número de asistentes en seis años: 158.120 frente a 362.054. "Duplicar el número de asistentes con una pandemia de por medio tiene un mérito enorme", añadió Castro, recordando que esta evolución coincide con la llegada del actual gobierno municipal.

El mensaje final fue claro: "Orgullo por lo conseguido, pero sin caer en la autocomplacencia". Ahora, a disfrutar de la gran oferta musical que toca para este año.

De cara a este 2026, la programación musical del Coliseum suma ya 18 eventos musicales, a los que hay que añadir los eventos deportivos ya confirmados del Básquet Coruña.

Las citas programadas son: Eladio Carrión (29 de enero), Amaia (31 de enero), Mikel Izal (7 de febrero), Amaral (21 de febrero), Celtas Cortos (11 de abril), Hijos de la Ruina (17 de abril), OT (19 de abril), Viva Suecia (18 de abril), Rodrigo Cuevas (30 de abril), Dani Fernández (2 de mayo), Iván Ferreiro (9 de mayo), Dani Martín (15 y 16 de mayo), Bad Gyal (23 de mayo), Pablo Alborán (4 de julio), Aitana (22 de julio), La Oreja de Van Gogh (11 y 12 de septiembre), Melendi (14 de noviembre) y Raphael (21 de noviembre).