Mad Martin Trio, Eladio y Los Seres Queridos y De Ninghures llevarán la música gallega por España

El circuito estatal 'AIEnRUTa-Artistas' inicia su nueva programación con la participación de las bandas gallegas Mad Martin Trio, Eladio y Los Seres Queridos y De Ninghures, que hasta el mes de junio ofrecerán una docena de conciertos en salas de toda España.

La iniciativa, organizada por la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), cuenta con el patrocinio de la Xunta para garantizar la presencia de tres artistas o bandas de Galicia en cada turno de programación semestral.

Los conciertos gallegos de esta primera mitad del año arrancan mañana, viernes 9 de enero, en Tafalla (Navarra) con Mad Martin Trio, que también tocará el sábado 10 en Logroño, el 7 de marzo en Huesca y el 18 de marzo en Alicante.

Por su parte, Eladio y Los Seres Queridos actuará en Bilbao el 20 de febrero, en Oviedo el 21 de ese mes, en Palencia el 17 de abril y en Valladolid el 18. Mientras que De Ninghures llevará su directo a Bilbao el 27 de febrero, Madrid el 10 de abril, Donostia el 17 de ese mes y Barcelona el 29 de mayo.

Mad Martin Trio es una de las bandas más sólidas del rock and roll clásico de la escena gallega y estatal, reconocida por la potencia de su directo, mientras que Eladio y Los Seres Queridos celebra 20 años de trayectoria como una de las formaciones más estables del pop gallego, con gran proyección y un repertorio construido a lo largo de seis discos. De Ninghures, una de las referencias de la escena gallega actual, combina la música tradicional con ritmos de otras culturas y presenta un nuevo espectáculo bajo el título 'Feira'.

Semestre anterior

En el semestre anterior, la representación gallega en 'AIEnRUTa-Artistas' estuvo a cargo de The Rapants, Boyanka Kostova y Kyr4, con actuaciones ya celebradas en León, Barcelona, Valladolid, Madrid, Cáceres, Zaragoza, Zamora, Málaga, Sevilla, Murcia y Oviedo.

Con 20 años de historia, este programa estatal y pionero en el ámbito de la música en directo nació para facilitar el intercambio cultural entre comunidades y sostener un circuito estable de salas. Desde su puesta en marcha, ha organizado cerca de 5.500 conciertos, con más de 1.000 artistas y grupos, en más de 550 locales y 140 ciudades.