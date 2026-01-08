Mad Martin Trio, Eladio y Los Seres Queridos y De Ninghures llevarán la música gallega por España

Mad Martin Trio, Eladio y Los Seres Queridos y De Ninghures llevarán la música gallega por España Cedida

Ofrecido por:

Música

Mad Martin Trio, Eladio y Los Seres Queridos y De Ninghures llevarán la música gallega por España

Las tres bandas recorrerán la península como parte del circuito estatal 'AIEnRUTa-Artistas'

Te puede interesar: ExpoRock suma a M Clan: el grupo actuará en A Coruña el 14 de marzo de 2026

Publicada

El circuito estatal 'AIEnRUTa-Artistas' inicia su nueva programación con la participación de las bandas gallegas Mad Martin Trio, Eladio y Los Seres Queridos y De Ninghures, que hasta el mes de junio ofrecerán una docena de conciertos en salas de toda España.

Primeros artistas SON Estrella Galicia para 2026

La iniciativa, organizada por la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), cuenta con el patrocinio de la Xunta para garantizar la presencia de tres artistas o bandas de Galicia en cada turno de programación semestral.

Los conciertos gallegos de esta primera mitad del año arrancan mañana, viernes 9 de enero, en Tafalla (Navarra) con Mad Martin Trio, que también tocará el sábado 10 en Logroño, el 7 de marzo en Huesca y el 18 de marzo en Alicante.

Por su parte, Eladio y Los Seres Queridos actuará en Bilbao el 20 de febrero, en Oviedo el 21 de ese mes, en Palencia el 17 de abril y en Valladolid el 18. Mientras que De Ninghures llevará su directo a Bilbao el 27 de febrero, Madrid el 10 de abril, Donostia el 17 de ese mes y Barcelona el 29 de mayo.

Mad Martin Trio es una de las bandas más sólidas del rock and roll clásico de la escena gallega y estatal, reconocida por la potencia de su directo, mientras que Eladio y Los Seres Queridos celebra 20 años de trayectoria como una de las formaciones más estables del pop gallego, con gran proyección y un repertorio construido a lo largo de seis discos. De Ninghures, una de las referencias de la escena gallega actual, combina la música tradicional con ritmos de otras culturas y presenta un nuevo espectáculo bajo el título 'Feira'.

Semestre anterior

En el semestre anterior, la representación gallega en 'AIEnRUTa-Artistas' estuvo a cargo de The Rapants, Boyanka Kostova y Kyr4, con actuaciones ya celebradas en León, Barcelona, Valladolid, Madrid, Cáceres, Zaragoza, Zamora, Málaga, Sevilla, Murcia y Oviedo.

Con 20 años de historia, este programa estatal y pionero en el ámbito de la música en directo nació para facilitar el intercambio cultural entre comunidades y sostener un circuito estable de salas. Desde su puesta en marcha, ha organizado cerca de 5.500 conciertos, con más de 1.000 artistas y grupos, en más de 550 locales y 140 ciudades.