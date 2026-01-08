ExpoRock suma a M Clan: el grupo actuará en A Coruña el 14 de marzo de 2026

El primer gran festival de música en A Coruña se celebrará el próximo 14 de marzo en Expocoruña. Lo hará con grandes referentes de la música a nivel nacional y con un nuevo cabeza de cartel confirmado: M Clan se suma a ExpoRock.

Esta será la primera edición de un festival que busca convertirse en un punto de encuentro intergeneracional, abierto y accesible. Así, contará con una programación matinal pensada para que el espíritu del rock también se viva en familia, en la que los menores de 16 años podrán acceder gratuitamente, en compañía de una persona adulta

La cita contará con un mercado vintage, una concentración de Harley-Davidson, una amplia zona de food trucks y, además, un plan perfecto para disfrutar en familia gracias a Rock in Family. De este modo, desde las 13:00 hasta las 02:30 horas, Expocoruña se convertirá en el plan ideal para los amantes del rock de todas las edades.

"ExpoRock Festival no es solo un gran cartel, sino el inicio de un proyecto con vocación de continuidad, que nace para quedarse", aseguró durante la presentación el director de las instalaciones, Andrés Fernández, que reivindica la importancia de abrir el recinto a propuestas que "amplían el calendario cultural de la ciudad más allá de la temporada estival".

Fernández añadió que ExpoRock es un festival que desestacionaliza, que mezcla generaciones y que ofrece una experiencia total en torno al rock. "Creemos firmemente en su crecimiento y en su capacidad para convertirse en una de las referencias del norte peninsular", considera el director de Expocoruña.

Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús, Talco, Ciclonautas y Agoraphobia son los otros confirmados de un evento que iba a contar con Heredeiros da Crus, grupo que fue baja tras anunciarse que su vocalista, Javi Maneiro, abandonaba el proyecto.