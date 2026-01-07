Así puedes conseguir las entradas para disfrutar gratis del concierto Chorus en A Coruña

El Coliseum de A Coruña acogerá este 11 de enero a las 19:00 horas el concierto Chorus, con más de 650 músicos, cantantes, estudiantes y profesores. Un evento al que podrá acudir la ciudadanía de forma gratuita, para lo que solo tendrá que retirar desde mañana jueves las invitaciones.

El concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego, señaló que esta cita organizada por el ayuntamiento es "un acontecimiento único en la ciudad" que implica a agrupaciones y centros educativos con un fin solidario.

Las invitaciones se podrán adquirir a partir de este jueves a las 11:00 horas a través de la plataforma Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense. Serán gratuitas y se repartirán un máximo de dos por persona.

¿Qué es Chorus?

Esta iniciativa incluye la participación de cientos de alumnos y profesores de música, además de agrupaciones instrumentales de altísimo nivel como la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Nuevo y el Coro Gaos. La cita, además, será la primera colaboración pública de grano calado de las dos formaciones orquestales de la OSG en el año que comienza.

Se suman a este trabajo coral y orquestal distintos y reconocidos cantantes que quieren agradecer el esfuerzo y el compromiso de los escolares coruñeses en su canto por la Paz como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho.

El evento incluye la recogida solidaria de material escolar en las puertas de acceso al Coliseum para la Escuela Coruña de Senegal, coordinada por Ecodesarrollo Gaia: lápices, gomas de borrar, afilalápices, libretas, lápices de colores, reglas, escuadras y cartabones.

El repertorio que se interpretará contará con piezas de películas de Disney (Hércules, 101 Dálmatas, Toy Story, El Rey León, Frozen...), y The Greatest Showman, así como versiones de canciones de artistas internacionales como Michael Jackson, Lionel Ritchie o Coldplay.