Los veteranos que mantienen viva en A Coruña la tradición de la Tuna: "Es como una hermandad"

Dos veces por semana, quien se acerque a un local del barrio de O Ventorrillo podrá escuchar las notas y algún verso de canciones como Clavelitos o Compostelana. Aquí ensaya la Tuna de Veteranos de A Coruña, una agrupación que mantiene viva en la ciudad desde hace casi 33 años una actividad con raíces en la Edad Media.

Para esta agrupación, todo comenzó en el año 1992, cuando un grupo de antiguos tunos y miembros de rondallas decidieron juntarse y retomar un estilo musical siempre alegre que se mueve entre boleros, pasodobles, canciones gallegas e incluso sudamericanas.

Domingo Álvarez, su actual presidente, explica de aquel momento que sus fundadores, "llamados por la nostalgia, decidieron revivir aquella música creando una nueva tuna que, dada la edad que ya tenían en aquel momento, no podía llamarse de otra mejor manera que Tuna de Veteranos".

La experiencia y veteranía de sus miembros hizo que desde el principio cosecharan éxito. En 1994 lanzaron su primer disco, Imágenes de ayer, y con los años llegaron a conseguir dos Discos de Oro en Galicia con Nostalgias (1999) y Torre de Hércules (2009).

En más de tres décadas de actividad "ininterrumpida" ni la pandemia del 2020 silenció su música, que continuó mediante ensayos a través de videollamadas y que les ha llevado a ganar premios, como los logrados este año en un festival de Portugal, e incluso hacer una gira reciente por Argentina y Uruguay.

Universitarios con tenedor y cuchara

Aunque ellos son ya veteranos, el origen de las tunas se encuentra en grupos de jóvenes universitarios.

Las primeras datan de la época medieval, cuando estos músicos tocaban en universidades españolas como Alcalá de Henares o Salamanca para cubrir su manutención y alimentarse. "Tocaban en los bares o en los mesones y de ahí el nombre que se les daba. Eran conocidos como los 'sopistas' porque cantaban por un plato de sopa", explica Domingo.

Es por ese motivo que algunos tunos portan en su capa o en su gorro un tenedor y una cuchara cruzados. "Lo llevaban siempre ahí a mano para, llegado el momento, estar listos para comer", añade.

El origen medieval de estos grupos se ha perdido más en la actualidad, donde resulta más difícil encontrar tunas universitarias, con más presencia eso sí en Portugal, donde también hay tunas con mujeres.

De todas maneras, la huella de aquella era sigue presente hoy en día en su vestimenta. Domingo cuenta que "el traje original del tuno rememora ese aire de juglar o trovador de la Edad Media. En muchas tunas se mantiene uno tipo bombacho. En la nuestra, llevamos un pantalón negro y camisa de cuello mao con el emblema de nuestra tuna. Todas tienen dos elementos característicos, que son la capa, que en España casi todas llevan unas cintas con las escarapelas, y la beca".

Bautismo y becas

Formar parte de una tuna supone un ritual casi sagrado, así que para obtener la beca —que cambia de color dependiendo de la facultad a la que pertenezca el miembro, como sucede en las graduaciones universitarias— es necesario pasar primero por un periodo de prueba. En la Tuna de Veteranos, antes de entrar en el grupo, hay aspirantes que ensayan y actúan con los músicos durante cerca de un año.

En diciembre, coincidiendo con la cena de Navidad, se les concede entonces el salto a miembros de pleno derecho en una ceremonia peculiar.

"El tuno aspirante y la propia tuna valoran si encaja. Si es así, se bautiza a esos tunas delante de nuestro estandarte y nuestra bandera con vino y una concha. Es poco vino, que ya no estamos para gamberradas, y entonces se le impone la beca. Es algo que imprime carácter y es un ritual simpático", explica Domingo, que señala que el rito incluye también un tuno que apadrine al aspirante.

Actualmente, la Tuna de Veteranos de A Coruña cuenta con unos 25 miembros con edades comprendidas entre los 30 y los 80 años. Un grupo variopinto pero que combina "a la perfección".

A nivel musical, entre ellos hay músicos de instrumentos de cuerda, sobre todo los de pulso y púa como guitarras, laúdes o mandolinas, y también de manera más ocasional instrumentos como el charango, el timple, el piano, la flauta o la trompeta. En la coruñesa incluyen además el acordeón y percusión con bongos, maracas o pandereta.

Todo ello bajo la batuta de David Ferreiro, el director de la Tuna de Veteranos de A Coruña y "el verdadero profesional" en palabras de Domingo.

El futuro de la Tuna de Veteranos

A sus actuaciones habituales en la ciudad, por el resto de Galicia e incluso en otros puntos de España y de países como Portugal o de Latinoamérica se suman las iniciativas solidarias. "Todos los años ofrecemos un concierto en las residencias de mayores de la ciudad y también en Aspace y Afaco", indica su presidente.

El 2026 será movido, con una agenda apretada y la posible celebración de un cuarto encuentro internacional de tunas en A Coruña. A principios de año continuará también la Infantuna, nacida en 2025 y en la que niñas y niños de uno a 7 años, con sus instrumentos de juguete, se sumaron a la Tuna de Veteranos y cantaron conjuntamente.

Actuación de la Tuna de Veteranos de A Coruña. Cedida

Los inicios de Domingo en la música también estuvieron en su infancia, cuando tocaba la guitarra en una rondalla de su colegio y continuó de manera más ocasional en su juventud. Desde el 2007 forma parte de la Tuna de Veteranos, que conoció de casualidad en una actuación del grupo con motivo del Rosario en la plaza de Azcárraga de la Ciudad Vieja.

"Estaban cantando un bolero y me salió decir, 'esto es lo mío'. Pasaba por allí la mujer de uno de ellos vendiendo discos y me presentó", rememora ahora.

Casi 20 años después, Domingo subraya que lo mejor de estar en la tuna son "los valores. La amistad, el compañerismo, la sana diversión y el altruismo. El nexo de unión es la música, no cabe duda, pero siempre están subyacentes estos valores porque, realmente, la tuna como una hermandad".