Estos son los grandes conciertos de enero 2026 en A Coruña para empezar el año con la mejor música

El año 2026 entra por la puerta grande con un gran repertorio de conciertos que no dejarán a nadie indiferente. ¿Ya tienes las entradas de tus artistas y grupos favoritos?

En Quincemil hemos hecho una selección de las citas musicales más importantes del mes de enero de 2026, para que así no te pierdas ninguna.

2 de enero: ABBA The New Experience

La primera gran cita musical del mes vendrá de la mano de la mejor banda tributo de ABBA

El viernes 2 a las 21:00 horas empezamos el mes por todo lo alto con un concierto inédito de la mejor banda tributo de ABBA.

Por primera vez en 12 años de giras internacionales, ABBA The New Experience se sube al escenario del Auditorio Gaviota de PALEXCO de la ciudad herculina como parte de su Revolution Tour de 2025-26.

¿Estáis preparados para vivir una experiencia única? Gracias a la tecnología, imágenes y escenografía inmersiva nos transportaremos a un auténtico concierto de ABBA.

Las entradas están a la venta desde 30,80 euros en Ataquilla.com

10 y 11 de enero: Sés

Las segunda cita musical del mes vendrá de la mano de la cantautora gallega Sés

El sábado 10 a las 20:30 horas y el domingo 11 a las 19:00 horas podremos disfrutar del nuevo espectáculo en directo de Sés, una de las artistas gallegas más queridas de la actualidad.

A lo largo de este nuevo año, la vocalista visitará diferentes escenarios gallegos para presentar en vivo su nuevo proyecto, Nadando na incerteza.

Se trata de un álbum en el que se reafirma como cantautora a través de 13 canciones cargadas de autenticidad, sin artificios y con una gran sencillez instrumental.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 18,60 euros.

11 de enero: Chorus

Presentación de Chorus en A Coruña. Concello da Coruña

El proyecto educativo Chorus celebrará su Concierto por la Paz el domingo 11 de enero en el Coliseum de A Coruña. La iniciativa, con entrada libre hasta completar aforo, permitirá reunir a más de 650 personas sobre el escenario.

El concierto incluye la participación de cientos de alumnos y profesores de música, además de agrupaciones instrumentales de altísimo nivel como la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Nuevo y el Coro Gaos.

Se suman a este trabajo coral y orquestal distintos y reconocidos cantantes que quieren agradecer el esfuerzo y el compromiso de los escolares coruñeses en su canto por la Paz como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho.

El evento incluye la recogida solidaria de material escolar en las puertas de acceso al Coliseum para la Escuela Coruña de Senegal, coordinada por Ecodesarrollo Gaia. La entrada al Coliseum será libre hasta completar aforo a partir de las 18:00 horas, para empezar el concierto a las 19:00 horas.

16 de enero: Hinds

Las rockeras Hinds harán una parada en la ciudad de cristal con su nueva gira

El viernes 16 a las 21:00 horas aterrizan las potentes Hinds en la sala Garufa, el nuevo dueto femenino de rock que no deja de sorprender a su público.

Las madrileñas llegan a la ciudad herculina por primera vez para presentar a su público su rock lo-fi con toques sesenteros, ese mismo sonido que asombró a Beck y Coldplay cuando fueron teloneras para sus shows en España.

Con este concierto, SON Estrella Galicia inicia el 2026 con mucha fuerza. ¿Te lo vas a perder? Aprovecha para ver en directo a las autoras de Good Bad Times. ¡No dejes que te lo cuenten!

Las entradas están disponibles en dice.fm desde 19,37 euros.

23 de enero: Pancho Varona

El emblemático Pancho Varona hará una parada en la ciudad herculina como parte de su 'Ruta 52'

El viernes 23 a las 22:00 horas llega nada más y nada menos que Pancho Varona a la sala Garufa, la mente maestra de algunos de los temas más importantes de nuestra cultura musical.

Y es que no podría ser menos, pues a lo largo de su trayectoria ha colaborado con Joaquín Sabina, Ana Torroja, Ana Belén y hasta Luz Casal. Sin embargo, ahora se embarca en su gira Ruta 52, donde se pondrá el traje de cantante solista.

Será un emocionante viaje por algunas de sus composiciones más importantes, como Princesa, No Me Importa Nada o Peces de Ciudad. ¿Eres un fan de estas canciones? En ese caso, amarás el sonido de Pancho Varona.

Las entradas se pueden conseguir desde 19,80 euros en woutick.com

24 de enero: Rafa Sánchez

Rafa Sánchez de La Unión vuelve a los escenarios con un concierto inédito en Vigo

El sábado 24 a las 20:00 horas se subirá al escenario del Teatro Colón una de las voces más emblemáticas de la historia de la música española: Rafa Sánchez, antiguo miembro del grupo de La Unión.

Se presenta en la ciudad olívica como parte de su gira de 2025 Biografía, un emocionante recorrido cronológico en el que repasará sobre los escenarios los treinta y seis años que estuvo en la banda.

Las entradas están a la venta desde 32,40 euros en Ataquilla.com

24 de enero: Samuraï

La madrileña Samuraï se presentará en la sala Inn Club el primer mes del año

Pero el sábado 24 tendrá conciertos para todo tipo de gustos. ¿Eres más del nuevo sonido del panorama español? Entonces te encantará Samuraï, quien llega a la ciudad herculina el mismo sábado que Rafa Sánchez, pero a las 22:00 horas y en la sala Inn Club.

Tras haber agotado las entradas de su último tour, Samuraï vuelve a los escenarios con más fuerza que nunca para continuar con su gira Del Ruido al Silencio, donde interpretará los mayores éxitos de su carrera.

Con un sonido que oscila entre el pop, indie y la electrónica, esta artista se abrió paso en la industria musical española con su tema Tirando Balas (2021), que la ha llevado a colaborar con artistas como Dani Fernández, Leo Rizzi o Belén Aguilera.

Las entradas se pueden conseguir en ticketmaster.es desde 26,40 euros.

29 de enero: Eladio Carrión

La gran cita musical de este mes viene de la mano de Eladio Carrión con su 'DON KBRON' tour

Y finalmente regresan los conciertos del Coliseum a la ciudad herculina. El 2026 se estrena con su primer gran concierto, que estará protagonizado por el sonido urbano que nos traerá Eladio Carrión al Coliseum a las 21:00 horas.

Una de las voces más sonadas mundialmente, Eladio Carrión, da inicio a su DON KBRN Tour y hará un recorrido por algunos de los mejores escenarios de España, donde el cantante recordará sus mayores éxitos y estrenará en directo sus más nuevos hitos.

No te pierdas esta increíble fiesta de trap, reggaeton y urbano. Las entradas todavía están disponibles en elcorteinglés.es desde 51,50 euros. ¡Date prisa porque están volando!

30 de enero: Mocedades y Los Panchos

Una de las citas más clásicas del mes vendrá de la mano de Mocedades y Los Panchos

El sábado 31 se podrá disfrutar de un concierto inédito en el que Mocedades y Los Panchos unen sus voces en una cita musical en el Teatro Colón a las 21:00 horas.

Es una cita que ningún nostálgico se va a poder perder. Aunque no solo interpretarán sus mayores éxitos, sino que también cantarán en directo uno de sus temas más nuevos, Si tú me dices ven, en el que se unen las voces de estos dos icónicos grupos.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la increíble voz de Rafael Basurto, quien se ha embarcado en esta gira por España para agradecer a su público por su lealtad y amor al sonido de su bolero.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 35,64 euros.

30 y 31 de enero: La M.O.D.A.

El grupo burgalés La M.O.D.A. le regala dos fechas de su gira a la ciudad herculina

El viernes 30 y sábado 31 a las 21:00 horas podremos disfrutar en la sala Pelícano de dos citas exclusivas del grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol, más conocidos como La M.O.D.A.

Después de haber lanzado el sábado 31 como su primera fecha y de haber agotado las entradas, han decidido regalarle a la ciudad herculina una segunda fecha: el viernes 30.

El grupo de fusión folk rock, tras haber sido teloneros de grandes artistas como Dropkick Murphys​ o Frank Turner y de haber actuado en festivales de todo el mundo se embarcan en una nueva gira para presentar su disco San Felices.

Las entradas todavía se pueden conseguir para el viernes 30 en entradas.com desde 30 euros.

31 de enero: Amaia Romero

La última gran cita musical del mes vendrá de la mano de Amaia Romero

El sábado 31 cerramos el mes con otro de los conciertos más esperados. La cantautora Amaia se embarca en una pequeña -pero intensa- Gira de Arenas por Pamplona, Sevilla, Valencia, Barcelona y, por supuesto, A Coruña.

La ganadora de la edición del 2017 de Operación Triunfo, Amaia Romero, le regalará a la ciudad herculina un emocionante concierto en el que presentará en directo los éxitos de su último disco: Si Abro Los Ojos No Es Real (2025).

Temas como M.A.P.S., Fantasma o Tengo un Pensamiento sonarán en el escenario del Coliseum a las 21:00 horas, pero también otros grandes éxitos, como La Vida Imposible o La Canción Que No Quiero Cantarte.

Las entradas restantes son limitadas, pero se pueden conseguir en su página web oficial desde 50 euros.

Conciertos de enero día a día