Café Quijano anuncia parada en A Coruña dentro de su gira 'Miami 1990'

A Coruña formará parte de la próxima gira de Café Quijano, con el título Miami 1990. El grupo formado por los hermanos Manuel, Raúl y Óscar actuará el 28 de febrero del próximo año en el Palacio de la Ópera. Las entradas ya están a la venta.

En el concierto sonarán temas de su último trabajo, el también llamado Miami 1990, que recupera sonidos noventeros. De todas formas, la actuación de más de dos horas de duración también incluirá algunas de las canciones que llevaron al grupo a la fama como La Taberna del buda o Manhattan y previsiblemente otras como La Lola y Me enamoras con todo.

En sus casi tres décadas de trayectoria, Café Quijano ha colaborado con artistas de la talla de Celine Dion, Carlos Santana, Armando Manzanero, Herbie Hancock, Black Eyed Peas o Joaquín Sabina, definiendo con los años un estilo particular que se mueve entre el pop rock y el bolero.

Con precios de entre 35 y 48 euros, las entradas se pueden adquirir en ataquilla.com y en la plaza de Ourense.